По факту аварии в Пхукет-Тауне предъявлены обвинения

Седан Mercedes-Benz С300 с бангкокскими номерами попал в аварию на Ranong Rd. около полудня 12 сентября. Автомобиль, следовавший в сторону китайского храма Jui Tui Shrine, протаранил ехавшую впереди машину Toyota, а та врезалась в другую, вызвав цепную реакцию.
В момент происшествия улица, ведущая к Jui Tui Shrine, фактически функционировала как рынок и была заставлена лотками с едой и саленгами, оборудованными для продажи продуктов. Некоторые из них оказались повалены, находившиеся рядом люди получили травмы разных степеней тяжести.
В результате ДТП погиб мужчина, который оказался между Mercedes-Benz и седаном Toyota. Как указывают тайские СМИ, он успел оттолкнуть в сторону своего ребенка, но сам уйти с пути автомобиля не успел. На лобовом стекле Mercedes отчетливо видно повреждение от тела человека, но очевидцы заявили, что это был не погибший, а один из выживших.
Как подтвердил сегодня подполковник Чотисуван, автомобилем Mercedes-Benz управляла 62-летняя женщина Арун Тхонгсарн, супруга отставного полицейского. По всей видимости, сейчас она все еще находится в больнице Bangkok Hospital.
Расследование обстоятельств ДТП продолжается. Госпожа Тхонгсарн предварительно предъявлены обвинения в халатности за рулем, повлекшей гибель людей и травмы.