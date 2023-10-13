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По факту аварии в Пхукет-Тауне предъявлены обвинения

Полиция Пхукет-Тауна предъявила обвинения 62-летней Арун Тхонгсарн, находившейся за рулем седана Mercedes-Benz, протаранившего несколько мотоциклов, машин и лотков с едой на Ranong Rd. во второй половине дня 12 октября. Полиция предполагает, что женщина нажалa на газ вместо тормоза, но неизвестно, по какой причине. Вчера начальник полиции Пхукет-Тауна полковник Пратуанг Пхонмана говорил о возможной панической реакции после того, как Mercedes зацепил мотоцикл в потоке транспорта. Сегодня подполковник Саравут Чотисуван заявил, что женщины «закружилась голова».

Иккапоп Тхонгтуб

13 Октября 2023, 02:13 PM
Автомобиль Mercedes под управлением 62-летней женщины попал в ДТП на улице у китайского храма Jui Tui Shrine во второй половине дня 12 октября. Фото: Phuket City Police

Автомобиль Mercedes под управлением 62-летней женщины попал в ДТП на улице у китайского храма Jui Tui Shrine во второй половине дня 12 октября. Фото: Phuket City Police

Седан Mercedes-Benz С300 с бангкокскими номерами попал в аварию на Ranong Rd. около полудня 12 сентября. Автомобиль, следовавший в сторону китайского храма Jui Tui Shrine, протаранил ехавшую впереди машину Toyota, а та врезалась в другую, вызвав цепную реакцию.

В момент происшествия улица, ведущая к Jui Tui Shrine, фактически функционировала как рынок и была заставлена лотками с едой и саленгами, оборудованными для продажи продуктов. Некоторые из них оказались повалены, находившиеся рядом люди получили травмы разных степеней тяжести.

В результате ДТП погиб мужчина, который оказался между Mercedes-Benz и седаном Toyota. Как указывают тайские СМИ, он успел оттолкнуть в сторону своего ребенка, но сам уйти с пути автомобиля не успел. На лобовом стекле Mercedes отчетливо видно повреждение от тела человека, но очевидцы заявили, что это был не погибший, а один из выживших.

Как подтвердил сегодня подполковник Чотисуван, автомобилем Mercedes-Benz управляла 62-летняя женщина Арун Тхонгсарн, супруга отставного полицейского. По всей видимости, сейчас она все еще находится в больнице Bangkok Hospital.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается. Госпожа Тхонгсарн предварительно предъявлены обвинения в халатности за рулем, повлекшей гибель людей и травмы.

 

 

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