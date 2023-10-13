По факту аварии в Пхукет-Тауне предъявлены обвинения

Полиция Пхукет-Тауна предъявила обвинения 62-летней Арун Тхонгсарн, находившейся за рулем седана Mercedes-Benz, протаранившего несколько мотоциклов, машин и лотков с едой на Ranong Rd. во второй половине дня 12 октября. Полиция предполагает, что женщина нажалa на газ вместо тормоза, но неизвестно, по какой причине. Вчера начальник полиции Пхукет-Тауна полковник Пратуанг Пхонмана говорил о возможной панической реакции после того, как Mercedes зацепил мотоцикл в потоке транспорта. Сегодня подполковник Саравут Чотисуван заявил, что женщины «закружилась голова».

Иккапоп Тхонгтуб

13 Октября 2023, 02:13 PM

Автомобиль Mercedes под управлением 62-летней женщины попал в ДТП на улице у китайского храма Jui Tui Shrine во второй половине дня 12 октября. Фото: Phuket City Police