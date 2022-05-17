По делу об избиении школьницы предъявят уголовные обвинения

Полиция Вичита подтвердила возбуждение дела по факту избиения 11-летней школьницы другими подростками и заявила, что участникам расправы будут предъявлены обвинения в соответствии с Уголовном кодексом. Впрочем, рассматривать дело будет Ювенальный суд по причине возраста нападавших, которые, как и их жертва, являются несовершеннолетними.

Иккапоп Тхонгтуб

Комментируя резонансное дело, майор Верают Тханьясириворакун из полиции Вичита строго предупредил, что обвинения в подобных случаях не будут именно уголовными. В данном случае речь идет о причинении физического и ментального вреда здоровью другого человека.

«Я хочу сказать родителям, которые знают, что их дети становились жертвами нападений со стороны таких групп, что в подобных случаях нужно обращаться в полицию по месту преступления. И я хочу, чтобы родители донесли до своих детей мысль, что подобные действия являются преступлением и будут наказываться по закону», – заявил майор Тханьясириворакун.

Изначально сообщалось, что 11-летнюю школьницу из Вичита избили четыре другие девочки, поскольку в кадре были только дети женского пола. Однако потом было установлено, что хоть били действительно только девочки, но снимал расправу на видео мальчик, который сам в кадр не попал.

Всех четыре – трех девочек из ролика и мальчика-оператора – привела в полицию Вичита некая 34-летняя женщина, имени которой полиция не раскрыла. Предполагается, что это мать одной из девочек, однако информация о каких-либо родственных связях (в том числе внутри группы) отсутствует.

Закон о защите детей запрещает полиции раскрывать личности детей и их родителей в подобных случаях. Также неизвестно, в какой школе или школах учатся участники резонансных событий.

В ходе визита в полицию взрослая женщина, которая привела участников расправы, попыталась выступить в их защиту. Она попросила о «справедливости» и указала на то, что избивавшие школьницу якобы не угрожали убить ее, если она кому-то расскажет о случившемся.

«Новости вышли из-под контроля... как могли дети оказаться в доме, если их никто не пригласил?» – задала вопрос предполагаемая мать.

Полиция Вичита сообщила, что после получения заявления от матери 11-летней школьницы 15 мая следователи установили, что избившие ее сверстники причастны еще к серии аналогичных случаев. В распоряжении полицейских уже есть пять видео других нападений. Впрочем, об обвинениях в связи с этими случаями полиция Вичита ничего не сказала.

Директор пхукетского офиса Министерства юстиции Пхаюнгсак Калмик также подтвердил 17 мая, что обвинения по основному делу обязательно будут предъявлены. Кроме того он добавил, что мать потерпевшей может требовать компенсации за медицинские расходы и реабилитацию дочери. Если такое заявление будет подано, размер возмещения должен будет установить суд.

Господин Калмик также предупредил пхукетских несовершеннолетних о том, что все действия имеют последствия. При этом, несмотря на свою должность главы провинциального отделения Минюста, он назвал героев видео виновными, не дожидаясь решения суда.

«В этом случае и родители, и дети виновны», – заявил он. – «Согласно закону, родители тоже виновным. Строгость наказания зависит от обстоятельств дела и от того, как следователь будет его вести».

«Я видел, как молодые люди отправлялись в суд, и могу сказать, что если они не учтут и не исправят свои малые ошибки, то в следующий раз совершать более крупные. Если никто не наставляет их и не наказывает, то они идут от малых вещей к большим. Пожалуйста, предупредите свою молодежь. Пусть они всем сердцем и умом не желают причинить боль кому-либо. Как бы они себя чувствовали, если бы кто-то сделал подобное с ними самими? Задумайтесь о психологическом воздействии. Существует много способов сделать что-то лучше без насилия», – сказал старший чиновник Минюста на Пхукете.