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По делу об эксплуатации детей в Патонге арестованы две камбоджийки и камбоджиец

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило о том, что еще три иностранца были задержаны по делу о трудовой эксплуатации несовершеннолетних в Патонге.

1 Мая 2020, 02:23 PM
По делу об эксплуатации детей в Патонге арестованы две камбоджийки и камбоджиец. Фото: Иммиграционное бюро

По делу об эксплуатации детей в Патонге арестованы две камбоджийки и камбоджиец. Фото: Иммиграционное бюро

О новых арестах по резонансному делу объявил заместитель начальника Иммиграционного бюро по шестому региону полковник Арун Сэнгчан. На пресс-конференции, состоявшейся 29 апреля в Бангкоке, также присутствовал глава бюро генерал-лейтенант Сомпхонг Чингдуанг.

Полковник Сэнгчан сообщил, что аресты были проведены в рамках того же дела, в ходе расследования которого была проведены первая серия рейдов 22 февраля. В ходе той операции официальные лица передали в органы опеки 17 детей, которых заставляли нелегально торговать на улицах Патонга и подвергали телесным наказаниям за невыполнение плана.

В ходе февральских рейдов, как рассказал полковник Сэнгчан, были задержаны гражданка Таиланда Супхаттри Чаронсук с острова Самуи и иностранец не указанной национальности Нго Сун.

Также, как стало известно на этой неделе, в рамках операции были задержаны пять граждан Камбоджи, которых офицер назвал лишь по именам: господин Пет, госпожа Чантха, господин Кэу, госпожа Лиа, госпожа Кхунтхи.

Все были задержаны в одном и том же доме на Soi Phra Baramee 1. Там же была обнаружена и группа камбоджийских детей.

Подозреваемым изначально предъявили обвинения лишь в нелегальном нахождении на территории страны. Но, как отметил полковник Сэнгчан, в ходе дальнейшего расследования было установлено, что госпожа Чантха, господин Кэу и госпожа Лиа были вовлечены в торговлю людьми. На этом основании суд Пхукета выдал ордера на их арест.

«Они были помещены под арест 20 апреля», – заявил полковник.

Других подробностей дела офицер не раскрыл.

 

 

 

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