По делу о стрельбе в Патонге предъявлены обвинения девяти участникам

Полиция предъявила обвинения девяти участникам драки на Банла-Роуд, завершившейся применением огнестрельного оружия и госпитализацией не менее трех человек, включая одного случайного прохожего. О том, что ночной конфликт 19 ноября начался как нападение восьмерых на одного, сообщил новый начальник полиции Пхукета генерал-майор Синлерт Сукхум. Тот самый «один» имел при себе револьвер и пустил оружие в ход, за что ответит перед судом. Однако ничего не было сказано о том, как инцидент скажется на всей Бангле, которая по-прежнему ждет обещанного разрешения работать до 4:00 и повторяет мантру, что готова обеспечивать безопасность туристов по ночам.

Новости Пхукета

Драка со стрельбой в Патонге началaсь как нападение восьмерых на одного, но у этого одного был при себе заряженный револьвер. Фото: Chalermpong Saengdee / Facebook

Драка со стрельбой в Патонге началaсь как нападение восьмерых на одного, но у этого одного был при себе заряженный револьвер. Фото: Chalermpong Saengdee / Facebook

Драка со стрельбой в Патонге началaсь как нападение восьмерых на одного, но у этого одного был при себе заряженный револьвер. Фото: Chalermpong Saengdee / Facebook

Драка со стрельбой в Патонге началaсь как нападение восьмерых на одного, но у этого одного был при себе заряженный револьвер. Фото: Chalermpong Saengdee / Facebook

Драка со стрельбой в Патонге началaсь как нападение восьмерых на одного, но у этого одного был при себе заряженный револьвер. Фото: Chalermpong Saengdee / Facebook

Заявление для прессы было сделано в районе 17:00 понедельника, 20 ноября, в полицейском участке Пхукет-Тауна, где одновременно проходил показательный смотр сил к запуску очередной антикриминальной кампании, на этот раз приуроченной к Лой Кратонгу. К тому моменту со стрельбы на Банла-Роуд прошло уже более полутора суток, в течение которых правоохранительные органы и местные власти хранили молчание.

Официальная версия событий на Бангла-Роуд, которую озвучил генерал Синлерт Сукхум, отличается от первых сообщений, прежде всего, озвученным числом участников. По словам офицера, все началось как нападение восьми человек на одного, но тот один оказался вооружен.

Генерал подтвердил, что сообщение о стрельбе поступило в полицию в 2:25 ночи. Место событий он указал как «Soi Lao на Bangla Rd.». Этот переулок расположен напротив популярного барного тупичка Soi Sea Dragon и примерно в 160 метрах от опорного пункта полиции на выходе улицы к пляжу.

Прибывшие в «лаосский переулок» полицейские арестовали стрелка, 27-летнего зазывалу с Банглы по имени Джеттанай Конгсири, которого начальник полиции именовал на пресс-конференции не полными именем, а по прозвищу – Бой. У мужчины изъяли пятизарядный револьвер Smith & Wesson, в барабане которого на тот момент были лишь стреляные гильзы. Оружие было официально зарегистрировано, хотя генерал Сукхум не уточнил, на чье имя и на каких-основаниях.

Сразу после инцидента президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат заявил, что Бой когда-то работал зазывалой на Бангле, но потом сменил род деятельности. Также он подчеркнул, что инцидент произошел не на самой улице, а в переулке. Господин Крыасомбат призвал членов РЕВА придерживаться этой версии, однако генерал Сукхум заявил на пресс-конференции, что недавно все же вернулся к работе зазывалой. Название улицы Бангла-Роуд офицер тоже произнес.

Ночью 19 ноября Бой столкнулся на Soi Lao с группой людей, с которыми имел ранее конфликт. Шеф полиции не уточнил, действительно ли он уходил куда-то из переулка, а потом возвращался, но в итоге на Soi Lao завязалась драка, в ходе которой зазывала открыл огонь по оппонентам из револьвера.

Кто-то из участников успел пустить в ход нож, поскольку среди госпитализированных был один человек с резаной раной руки. Также генерал Сукхум подтвердил, что случайная пуля оцарапала шею мужчине, просто находившемуся в переулке.

Джеттанаю «Бою» Конгсири были предъявлены обвинения в покушении на убийство, ношении оружия в общественном месте и стрельбе в общественном месте. По словам генерала Сукхума, мужчина пытался убежать от нападавших, однако слово «самооборона» в отчете PR Phuket отсутствует.

Всем восьмерым оппонентам Боя были предъявлены обвинения в причинении вреда физическому/психическому здоровью другого лица, совершенном группой лиц.

Ночная работа баров и клубов

Массовая драка со стрельбой на главной ночной улице Патонга произошла на фоне анонсированного властями продления часов легальной работы ночных клубов и баров. Бизнес несколько десятилетий добавился этого от властей, но неизменно встречал контраргумент о том, что продажа спиртного и веселье до 4:00 утра будут создавать угрозы безопасности. Сейчас правительство Сеттхи Тхависина дало зеленый свет на это, но озвучило условия – проект изначально будет реализован только пилотных зонах, а бизнес и власти должны приложить все усилия к обеспечению безопасности.

В своем заявлении после инцидента президент РЕВА Виравит Крыасомбат отнес оперативный арест стрелка именно на счет «мер, внедренных официальными лицами в рамках подготовки к продлению часов работы развлекательных заведений».

«По моему мнению, сотрудники полиции сработали хорошо и оперативно», – согласился с ним депутат парламента от Патонга Чалермпонг Сэнгди.

Факт стрельбы в условиях «внедренных официальными лица мир» не мог не поставить под вопрос их адекватность. Тем более, что последнее заявление о готовности Патонга к пилоту было сделано главой округа Тхирапонгом Чуайчу буквально за три дня до выструлов в «лаосском переулке». Среди мер по обеспечению безопасности глава Кату называл проверку входящих на развлекательные улицы людей на предмет наличия оружия.

К настоящему моменту все три округа Пхукета должны были определиться с расположением пилотных зон продленной работы ночных заведений, но публично были объявлены только результаты общественных слушаний в округах Кату и Мыанг-Пхукет.

В Кату выделенных зон должно быть шесть, но все они расположатся в пределах Патонга. В Камале и самом тамбоне Кату бары по-прежнему будут обязаны закрываться в полночь.

Развлекательные зоны в округе Кату:

Bangla Rd. (Патонг) ,

, Soi Sansabai (Патонг) ,

, Soi Paradise (Патонг) ,

, OTOP Market (Патонг) ,

, Prachanukroh Rd. (Патонг),

Aroonsom Plaza (Патонг) .

В округе Мыанг-Пхукет планируются четыре зоны: две в Пхукет-Тауне, одна в Чалонге и одна в Кароне. Идея создания такой зоны в Раваи не получила поддержки на общественных слушаниях, а Вичит, Рассада, Ко-Кэу и другие районы, видимо, не претендовали на такое право.

Развлекательные зоны в округе Мыанг-Пхукет:

Thepnimit Circle (Пхукет-Таун) ,

, Kra Rd. (Пхукет-Таун) ,

, Soi Ta-Ied (Чалонг);

(Чалонг); Taina Rd . (Карон).

О слушаниях в Таланге ничего неизвестно, но там в создании развлекательной зоны могли бы быть заинтересованы разные заведения тамбона Чернг-Талей, включая пляжные клубы и бары в Банг-Тао, которые сейчас по закону должны закрываться в полночь.