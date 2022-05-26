По делу о стрельбе в Ко-Кэу арестован первый подозреваемый

Полиция арестовала первого подозреваемого по делу о перестрелке в Ко-Кэу. Под стражу был взят 43-летний Манун Сонглерт, вынужденный обратиться после инцидента в больницу с огнестрельным ранением ноги. Мужчина оказался отнюдь не тинейджером, хотя в изначальных сообщениях инцидент описывался как конфликт подростковых банд.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Мая 2022, 09:00 AM

Манун Сонглерт, уроженец Накхон-Сри-Тхаммарата, в больнице после перестрелки. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Полиция изложила следующую версию событий. Около 23:00 понедельника, 23 мая, группа мужчин, в состав которой входил господин Сонглерт, прибыла в «хорошо известный жилой поселок» на Soi Koh Kaew 13 в поисках некого господина Баса. Мужчины, планировавшие расправу над Басом, не знали, что еще 3 мая он переехал в другое место, а в его бывшем доме поселились другие жильцы – господин Су и госпожа На.

Члены группы, некоторые из которых были вооружены (включая господина Сонглерта), ворвались в дом и обнаружили там госпожу На. Мужчины потребовали, чтобы к ним вышел господин Бас, но женщина даже не поняла, о ком идет речь.

Нападавшие были внутри, когда домой вернулся господин Су. Решив, что это и есть нужный им человек, они вышли на улицу и открыли по нему огонь из огнестрельного оружия. У господина Су при себе тоже оказался револьвер, и он начал стрелять в ответ, ранив господина Сонглерта. Всего с обеих сторон, по словам очевидцев, было произведено около десятка выстрелов.

Поняв, что покушение не удалось, нападавшие погрузились в пикап Isuzu и скрылись с места событий. Прибывшие полицейские нашли перед домом стреляные гильзы и пистолет одного из членов группы, также там остался припаркованный седан Mazda 2 одного из нападавших. Кроме того, господин Су передал полицейским свой револьвер для приобщения к делу в качестве улики. Полиция пока не сообщила, на каких основаниях у него имелось оружие.

Поиском членов группы занимаются полиция Пхукет-Тауна и центральный полицейский участок провинции Пхукет. Найденному в больнице и взятому под арест господину Сонглерту предъявлены обвинения по обвинению в покушении на убийство в составе группы лиц с использованием огнестрельного оружия; в ношении огнестрельного оружия в общественном месте; вооружением вторжением в чужое жилище в составе группы из двух и более лиц в темное время суток.