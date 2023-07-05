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По делу о стрельбе в Кату разыскивают местных подростков

Полиция Кату проводит расследование в связи со стрельбой на одной из улиц района ранним утром 5 июля. Полицейские полагают, что за инцидентом могут стоять «подростковые банды», которые по-прежнему периодически попадают в новости в связи с опасным антиобщественным поведением, хотя об организованных грабежах на дорогах и других подобных преступлениях в последние годы не сообщалось.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Июля 2023, 04:34 PM
Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейские и криминалисты на месте стрельбы в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о стрельбе на Soi Sua Lueang в Кату (между гольф-клубом Red Mountain и Музеем горного дела) поступило в полицию примерно в 5:00 утра. По словам местных жителей, в тихой части Кату прозвучало полтора десятка выстрелов.

Выехавшие на место событий полицейские во главе с лейтенантом Киаттисаком Сэнгмани обнаружили на проезжей части более 15 стреляных гильз от патронов калибра 9 мм. Согласно данным предварительного расследования, ночью на улице произошел конфликт между членами двух молодежных банд, но подробности неизвестны.

Сообщений о пострадавших не поступало. Также ни полиция, ни другие источники не сообщали о поступлении в больницы людей с огнестрельными ранениями. Полицейский участок Кату проводит расследование.

 

 

 

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