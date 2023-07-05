По делу о стрельбе в Кату разыскивают местных подростков

Сообщение о стрельбе на Soi Sua Lueang в Кату (между гольф-клубом Red Mountain и Музеем горного дела) поступило в полицию примерно в 5:00 утра. По словам местных жителей, в тихой части Кату прозвучало полтора десятка выстрелов.
Выехавшие на место событий полицейские во главе с лейтенантом Киаттисаком Сэнгмани обнаружили на проезжей части более 15 стреляных гильз от патронов калибра 9 мм. Согласно данным предварительного расследования, ночью на улице произошел конфликт между членами двух молодежных банд, но подробности неизвестны.
Сообщений о пострадавших не поступало. Также ни полиция, ни другие источники не сообщали о поступлении в больницы людей с огнестрельными ранениями. Полицейский участок Кату проводит расследование.