По делу о смерти студентки на Пхукете предъявлены обвинения старшекурснице

Заместитель главы полиции Таиланда генерал-майор Сучарт Тхирасават посетил Пхукет, чтобы лично ознакомиться с ходом расследования дела о смерти 20-летней первокурсницы Phuket Rajabhat University, потерявшей сознание на тренировке 19 августа и в тот же день скончавшейся в больнице от остановки сердца.

Новости Пхукета

26 Августа 2020, 10:04 AM

Нонг Минт. Фото: Pornpiphat Iaddam / Facebook

Генерал Тхирасават встретился с руководством пхукетской полиции и ведущими дело следователями, после чего выступил с заявлением для прессы. В частности, генерал заявил, что в данном случае он «представляет интересы Королевской полиции Таиланда» и следит за ходом расследования. Кроме того, офицер отметил, что одной из студенток (тренировку проводили старшекурсники) предъявлены обвинения в халатности, повлекшей смерть человека.

«Полиция также выясняет, могут ли какие другие люди считаться ответственными за случившееся», – добавил генерал Тхирасават.

Согласно изначальным сообщениям, 20-летняя Порнпипхат Еддам потеряла сознание во время пробежки, назначенной ей в наказание на тренировке чирлидеров. Девушка должна была пробежать восемь километровых кругов вокруг пруда, но на пятом круге упала без чувств, после чего скончалась.

С этой версией не согласился ни университет, ни местная полиция. И там, и там заявили, что первокурсница пробежала лишь несколько сотен метров и потеряла сознание не на дорожке у пруда, а на площадке у факультета технологий и промышленности, где проходила тренировка.

Официальную версию университета и полиции подтвердила одна из подруг Порнпипхат Еддам, также принимавшая участие в злополучной тренировке 19 августа. На условиях анонимности она рассказала, что в тот день члены их группы под руководством старшекурсников разучивали новые танцевальные движения.

«В ходе тренировки Нонг Минт (Порнпипхат Еддам) и другие первокурсники наделали множество ошибок и за это должны были пробежать восемь кругов вокруг парковки (где проходило занятия), примерно по 100 м на круг. После окончания тренировки и начала бега старшекурсники дали им возможность передохнуть. Нонг Минт была уставшей, но отдыхать не стала», – рассказала девушка.

По ее словам, Порнпипхат Еддам потеряла сознание на седьмом круге из восьми, то есть действительно пробежала не более 800 м. Первокурсница упала на асфальт и начала биться в конвульсиях.

«Старшие студенты и друзья девушки быстро позвонили на экстренную горячую линию 1669, и спасатели сказали, чтобы они оказали первую помощь, пока скорая помощь едет. Пока все ждали машину, состояние Нонг Минт ухудшилось, так что двое друзей решили сами отвезти ее в больницу Vachira Phuket Hospital на мотоцикле, посадив на сидение между собой. Передав Нонг Минт врачам, они позвонили ее семье. А вскоре после этого вышел врач и сказал, что Нонг Минт умерла», – рассказала подруга первокурсницы.

В настоящий момент неизвестно, почему скорая помощь не смогла оперативно прибыть на место событий. При этом расстояние от университета до ближайшей больницы Mission Hospital Phuket – около 500 м, а до Vachira Phuket Hospital – в районе 2 км.

Выступая перед прессой, генерал Тхирасават отметил, что полиция сейчас работает со всеми свидетелями, включая участников тренировки и врачей. К сожалению, записей с камер видеонаблюдения у полицейских нет.

«Камеры CCTV не покрывают то место, где потеряла сознание девушка. Камеры есть внутри здания (факультета технологий), но не на парковке», – заявил генерал.

«На основании собранных улик одной студентке старших курсов были предъявлены обвинения в халатности, повлекшей смерть человека. Вопрос о мере пресечения до окончания расследования находится в сфере полномочий ведущих расследование полицейских», – добавил он.

По словам генерала Тхирасавата, старшекурсница отказалась признавать выдвинутые против нее обвинения в халатности.

«Сотрудники полиции проведут расследование и установят, следует ли расценивать ее действия как халатность и привели ли эти действия к смерти», – отметил генерал.

Также офицер не исключил, что число подозреваемых может увеличиться.

«На данном этапе мы не знаем, сколько человек могут быть привлечены к ответственности, поскольку медицинское заключение о причине смерти пока не получено, а опрос студентов и сотрудников факультета не завершен», – пояснил генерал Тхирасават.

Генерал попросил представителей общественности воздержаться от высказывания каких-либо предположений о виновности тех или иных лиц. По его словам, данное дело требует деликатного подхода.

«Подозреваемая не хотела смерти Нонг Минт. Вопрос стоит в том, была ли допущена халатность и была ли оказана соответствующая первая помощь», – подчеркнул генерал Тхирасават.

«Также друзья погибшей и старшекурсники дали показания о том, что погибшая девушка ранее участвовала в аналогичных занятиях и не имела никаких проблем», – добавил он.

Генерал Тхирасават также заявил, что даже информация о смерти от остановки сердца не является доказанным фактом, поскольку официального медицинского заключения пока нет.

«Данное дело не займет много времени. Если медицинское заключение будет получено оперативно, довести его до конца и закрыть можно будет быстро», – отметил генерал Тхирасават.

Также офицер добавил, что по следам инцидента официальные лица выработают определенные рекомендации для всех образовательных учреждений, чтобы избежать повторения подобных случаев.