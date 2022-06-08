По делу о смерти россиянки в Патонге предъявлены обвинения

Полиция предъявила обвинения в связи с гибелью гражданки России Евгении Смирновой, упавшей с балкона восьмого этажа кондоминиума The Emerald Terrace ночью 31 мая. Находившиеся с женщиной в одной квартире лица обвиняются в неосторожности, приведшей к смерти другого человека.

Новости Пхукета

8 Июня 2022, 09:05 PM

Участникам вечеринки, в ходе которой погибла 35-летняя Евгения Смирнова, предъявлены обвинения в неосторожности, повлекшей за собой смерть человека. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О том, что участникам вечеринки в Патонге предъявлены новые обвинения заявил глава полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампхорн Буарабпорн, сообщила вечером 8 июня газета Bangkok Post. До этого американец Джамаал Антваун Смит, иорданец Ахмад Ради Мустафа Алатум и россиянка Наталья Косенкова обвинялись только в хранении наркотиков, которые были обнаружены в квартире (1,1 г марихуаны).

Генерал Буарабпорн рассказал, что Смирнова сорвалась с внешней лестницы, соединяющей балконы седьмых и восьмых этажей в The Emerald Terrace. По словам офицера, посмертная медицинская экспертиза подтвердила, что 35-летняя россиянка была сильно пьяна.

При этом генерал Буарабпорн подчеркнул, что расследование еще не завершено, и полиция не исключила до конца какие-либо другие версии смерти, в том числе и насильственной. Предположение о возможном конфликте среди участников вечеринки также по-прежнему прорабатывается.

Смерть в The Emerald Terrace

Сообщение о смерти россиянки поступило в участок Патонга примерно в 4:30 утра понедельника, 31 мая. Прибывшие в The Emerald Terrace полицейские и сотрудники Kusoldharm Foundation обнаружили тело Смирновой на земле у жилого комплекса, примерно под балконом своей квартиры. Охрана и персонал кондоминиума рассказали, что в ту ночь в помещении находились четыре человека, у которых, предположительно, была вечеринка. Полиция в первом же отчете отметила, что балконы седьмого и восьмого этажей в здании The Emerald Terrace соединяет спиралевидная внешняя лестница.

В ходе досмотра квартиры Смирновой, как указал шеф полиции Пхукета генерал-майор Сириконг, были обнаружены 1,1 г марихуаны в прозрачном пластиковом пакете, на фотографиях с места событий также видны бутылки с алкогольными напитками. Шеф полиции Пхукета прямо заявил, что погибшая и другие находившиеся в квартире люди в ночь происшествия употребляли спиртное и наркотики. Всех четверых он назвал туристами.

Отдыхавших со Смирновой двух мужчин и женщину задержали, причем иорданца Ахмада Ради Мустафу Алатоома – уже в аэропорту, когда он пытался вылететь из страны. При этом в заявлении генерала не указывалось на их возможную причастность к гибели Смирновой, единственные выдвинутые против них обвинения были связаны с обнаруженными в наркотиками.

3 июня официальный представитель Королевской полиции Таиланда полковник Кришна Паттаначарон выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что дело находится на контроле у главы полиции всего Таиланда генерала Чэнгйодсука, распорядившегося провести обстоятельное расследование.

Он передал, что генерал Чэнгйодсук подчеркнул важность объективного расследования для имиджа Пхукета как туристического направления и призвал общественность доверять лишь новостям из официальных источников, чтобы не сеять «недопонимание» и не распространять «неверную информацию».