По делу о смерти отельного охранника арестован подозреваемый

Полиция Саку арестовала 33-летнего местного жителя Сомкиета Салу и предъявила ему обвинения в убийстве отельного охранника Йингйода Буссабонга, найденного мертвым в собственном доме 16 октября. При этом ранее полицейские утверждали, что не обнаружили признаков борьбы в помещении, где было найдено тело.

Новости Пхукета

22 Октября 2019, 11:42 AM

Фото: Полиция Саку

Как заявил шеф полиции Саку Киттипонг Кайкэу, господин Сала был арестован около полудня субботы, 19 октября. Полицейские произвели арест на основании судебного ордера, полученного утром того же дня.

«Проведенной следователями полиции Саку и центрального полицейского участка расследование показало, что у господина Салы был личный конфликт [с погибшим]», – заявил полковник Кайкэу корреспонденту The Phuket News.

Полковник ничего не сказал о сути упомянутого конфликта и не раскрыл каких-либо подробностей дела. При этом офицер отметил, что Сомкиет Сала отверг выдвинутые против него обвинения в убийстве.

Напомним, что 52-летний охранник Йингйод Буссабонг из провинции Маха-Саракхам был обнаружен мертвым в своем доме у пляжа Най-Янг вечером 16 октября. Тело нашла дочь погибшего, отправившаяся к отцу после того, как ей позвонил работодатель мужчины и сообщил, что тот не явился на работу.

Мужчина лежал на полу лицом вниз с рассеченной бровью, заплывшим синяком глазом и раной на подбородке. При первоначальном осмотре места событий полиция не обнаружила в помещении следов борьбы, из вещей погибшего ничего не пропало.