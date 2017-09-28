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По делу о подрыве банкомата в Бангкоке задержан поляк

Шеф полиции Бангкока Санти Махатхаворн объявил о задержании гражданина Польши по делу о подрыве банкомата и краже 300 тыс. бат 13 сентября этого года.

Новости Пхукета

28 Сентября 2017 09:20:40

Фото: Patipat Janthong / Bangkok Post
Фото: Patipat Janthong / Bangkok Post

Об аресте подозреваемого, оказавшегося 38-летним гражданином Польши, было объявлено на пресс-конференции 27 сентября. Имени задержанного генерал-лейтенант Санит Махатхаворн не раскрыл.

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на свои источники, подозреваемым может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в других странах. Кроме того, газете стало известно, что через два дня после подрыва банкомата в Бангкоке он выезжал в Камбоджу, после чего вернулся в Таиланд.

Напомним, банкомат у Tesco Lotus Express на улице Soi Krungthep Kreetha 35 в Банкгоке был подорван около 3:20 ночи 13 сентября. Подозреваемого сняли камеры уличного наблюдения, на записях видно, что это человек плотного телосложения.

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