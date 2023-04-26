По делу о нападении на водителя с ребенком предъявили обвинения в покушении на убийство

Полиция Пхукет-Тауна предъявила обвинения по следам резонансного дорожного конфликта на Sakdidet Rd., где двое мужчин избили водителя, который вез своего ребенка в больницу и, по словам нападавших, в спешке подрезал одного из них. Обвинения предъявлены по статье о покушении на убийство. Сам шофер получил лишь ушибы, хотя били его, в том числе, куском металлической арматуры. Жену и двухлетнего ребенка нападавшие не тронули.

Новости Пхукета

По факту нападения на водителя на Пхукете возбуждено дело о покушении на убийство. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По факту нападения на водителя на Пхукете возбуждено дело о покушении на убийство. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По факту нападения на водителя на Пхукете возбуждено дело о покушении на убийство. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По факту нападения на водителя на Пхукете возбуждено дело о покушении на убийство. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По факту нападения на водителя на Пхукете возбуждено дело о покушении на убийство. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По факту нападения на водителя на Пхукете возбуждено дело о покушении на убийство. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Резонансный дорожный конфликт, который заметили, в том числе, русскоязычные соцсети, произошел на Sakditet Rd. около 17:30 вечера 23 апреля.

Местный житель Сурия Кэусопха вместе с женой вез в больницу двухлетнего сына, у которого была высокая температура. На одном из светофоров к его пикапу подошел некто Мой Пинта, постучал в окно и заявил, что господин Кэусопха только что подрезал его. Водитель проигнорировал претензию и уехал, как только загорелся зеленый свет.

На следующем светофоре Мой Пинта подбежал к пикапу господина Кэусопхи подбежа с металлическим прутом, которым разбил машине лобовое стекло и боковое стекло с водительской стороны. На помощь господину Пинте поспешил его сын Наронг Пинта, вместе с которым они вытащили господина Кэусопху из кабины.

Тот попытался снять конфликт на телефон, но господин Пинта отобрал и выбросил устройство (видео сделали очевидцы). Мужчины начали изибивать водителя, то же пытался лишь избегать ударов. Нападавшие не трогали ни супругу господина Кэусопхи, ни их двухлетнего сына. Впрочем, досталось транспортному средству одного из очевидцев, пытавшихся остановить отца и сына.

В итоге господина Кэусопха, его жена и ребенок спрятались в небольшом ресторанчике у обочины дороги. Мой Пинта и Наронг Пинта некоторое время оставались на месте событий, но при появлении полиции скрылись.

Когда все успокоилось, господин Кэусопха отвез ребенка и жену в больницу, а также сам сделал рентген, поскольку в драке получил удар арматурой по руке. Врачи констатировали ушиб, но без перелома.

Господин Кэусопха подал заявление в полицию Пхукет-Тауна и пообщался с журналистами, заявив им, что не намерен идти ни на какие компромиссы или досудебные соглашения с отцом и сыном. Мужчина заявил, что они должны ответить по всей строгости закона.

Мой Пинта и Наронг Пинта через некоторое время явились в полицейский участок Пхукет-Тауна и дали признательные показания. Дело против них возбуждено по статье о покушении на убийство.

В тайском сегменте интернета действия отца и сына вызвали резкое осуждение. В русскоязычных соцсетях история была подана иначе – как предупреждение для водителей о том, что надо соблюдать ПДД. Реакция на действия отца и сына была, в том числе, и позитивной.

В канале одной из местных туристических компаний произошедшее было подано так: «На Пхукете жарко. И да! Соблюдайте правила движения. Со слов водителя, он вез ребенка в больницу, проскочив на красный свет создал аварийную ситуацию. За что ему прилетело на ближайшем светофоре. Соответственно до больницы он добрался с помощью скорой помощи. Берегите себя и будьте внимательны». Подписчики отреагировали на публикацию одобрительными лайками.