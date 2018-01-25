По делу о гибели россиянок в ДТП предъявлены обвинения водителю-украинцу

Полиция Чернг-Талей предъявила обвинения гражданину Украины Артему Сердюкову, автомобиль которого столкнулся с минивэном 21 января, в результате чего скончались две пассажирки Сердюкова.

25 Января 2018 16:21:26

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил полковник Сарм Кваннимит из участка в Чернг-Талей, господину Сердюкову были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой гибель людей. Впрочем, решение о его виновности или невиновности еще только предстоит вынести суду.

«Господину Сердюкову предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой гибель людей. Результатов проверки на алкоголь и наркотики мы все еще ждем», – заявил полковник Кваннимит корреспонденту «Новостей Пхукета», обратившемуся в полицейский участок за комментарием. На дополнительные вопросы офицер не ответил.

Напомним, ДТП, в котором погибли две россиянки (см. здесь), произошло во второй половине дня 21 января дня на дороге, ведущей от Srisoonthorn Rd. к поселку Баан-Дон. Согласно записям с видеорегистратора и камеры уличного видеонаблюдения, седан Nissan Almera под управлением Сердюкова выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом.

Пассажирки господина Сердюкова – 68-летняя Лилия Маликова и 67-летняя Луиза Самигуллина – погибли. Сам Сердюков был госпитализирован, водитель минивэна серьезных травм не получил.