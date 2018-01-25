The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

По делу о гибели россиянок в ДТП предъявлены обвинения водителю-украинцу

Полиция Чернг-Талей предъявила обвинения гражданину Украины Артему Сердюкову, автомобиль которого столкнулся с минивэном 21 января, в результате чего скончались две пассажирки Сердюкова.

Новости Пхукета

25 Января 2018 16:21:26

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил полковник Сарм Кваннимит из участка в Чернг-Талей, господину Сердюкову были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой гибель людей. Впрочем, решение о его виновности или невиновности еще только предстоит вынести суду.

«Господину Сердюкову предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой гибель людей. Результатов проверки на алкоголь и наркотики мы все еще ждем», – заявил полковник Кваннимит корреспонденту «Новостей Пхукета», обратившемуся в полицейский участок за комментарием. На дополнительные вопросы офицер не ответил.

Напомним, ДТП, в котором погибли две россиянки (см. здесь), произошло во второй половине дня 21 января дня на дороге, ведущей от Srisoonthorn Rd. к поселку Баан-Дон. Согласно записям с видеорегистратора и камеры уличного видеонаблюдения, седан Nissan Almera под управлением Сердюкова выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом.

Пассажирки господина Сердюкова – 68-летняя Лилия Маликова и 67-летняя Луиза Самигуллина – погибли. Сам Сердюков был госпитализирован, водитель минивэна серьезных травм не получил.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полиция объявила награду за 60 главных угонщиков Бангкока
Полиция объявила награду за 60 главных угонщиков Бангкока
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.