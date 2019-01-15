Пляжный зазывала избежал ареста и штрафа, бросив медленного лори

О неудачной попытке задержания мужчины с медленным лори журналистам сообщил господин Пияват Сукон, возглавляющий Центр защиты дикой природы при природном заказнике Khao Phra Thaew Non-Hunting Area.
Господин Сукон получил сообщение о зазывале, предлагавшем туристам фото с медленным на пляже Ката, в середине дня 14 января. Прибывшие по вызову официальные лица издалека заметили нарушителя закона, но тот оставил лори на руках у туристов и бросился бежать.
«Мы почти поймали его. Думается, что его предупредили о нашем приближении пляжные торговцы», – заявил «Новостям Пхукета» и The Phuket News господин Сукон.
По словам господина Сукона, сотрудникам природного заказника удалось рассмотреть лицо нарушителя закона, описание было передано в полицию Карона вместе с официальным заявлением. Медленного лори тем временем доставили в Khao Phra Thaew Non-Hunting Area. После реабилитации животное выпустят в естественную среду обитания.
Господин Сукон выразил благодарность туристам, сообщившем о человеке с медленным лори и призвал других жителей и гостей Пхукета также проявлять сознательность. Телефон господина Сукона – 089-8737749.