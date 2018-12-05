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Пляжный субботник прошел на Кароне

Более 600 человек, включая профессиональных дайверов, приняли участие в уборке пляжа Карон и морского дна у побережья в понедельник, 3 декабря. Субботник был приурочен к Дню окружающей среды в Таиланде.

Новости Пхукета

5 Декабря 2018, 09:27 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Как рассказали в муниципалитете Карона, с морского дна было поднято 63 кг разнообразного мусора. При этом мусор, собранный на пляже, организаторы субботника решили не взвешивать.

Также в рамках мероприятия в море были выпущены девять молодых черепах, несколько тысяч мальков морских рыб и креветок.

Напомним, 4 декабря в Таиланде проходил ежегодный День окружающей среды. Среди прочего в этот день многие магазины отказались от бесплатных целлофановых пакетов, поскольку пластиковый мусор считается одной из главных угроз для морской фауны.

 

 

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