Пляжный субботник прошел на Кароне

Как рассказали в муниципалитете Карона, с морского дна было поднято 63 кг разнообразного мусора. При этом мусор, собранный на пляже, организаторы субботника решили не взвешивать.
Также в рамках мероприятия в море были выпущены девять молодых черепах, несколько тысяч мальков морских рыб и креветок.
Напомним, 4 декабря в Таиланде проходил ежегодный День окружающей среды. Среди прочего в этот день многие магазины отказались от бесплатных целлофановых пакетов, поскольку пластиковый мусор считается одной из главных угроз для морской фауны.