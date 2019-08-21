Пляжный спасатель помог задержать вора на Най-Харне

Полиция Чалонга задержала 23-летнего уроженца Ранонга Ысоба Кхонсурина по обвинению в краже. Выявить и задержать вора удалось стараниями пляжного спасателя Нары Раттханарака.

Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудники полиции Чалонга были вызваны на пляж Най-Харн около 11:40 утра вторника, 20 августа.

Прибывших по вызову полицейских встретил 44-летний спасатель Нара Раттханарак, который рассказал представителям органов, что один из отдыхавших на пляже иностранцев незадолго до этого стал жертвой пляжного вора, но злоумышленника уже удалось выявить. Вор безропотно дожидался прибытия полицейских рядом со спасателем, там же находился и потерпевший, некто Моррис Грэхэм Паркер.

Согласно полицейскому отчету о происшествии, господин Паркер отправился купаться и оставил вещи на берегу без присмотра. Вернувшись на пляж, мужчина заметил, что его сумка пропала, и обратился за помощью к спасателю Раттханараку. Вместе они приступили к поискам и в какой-то момент обратили внимание на Ысоба Кхонсурина, показавшегося им подозрительным.

Мужчины прямо спросили тайца, не брал ли он сумку иностранца, но тот ничего не ответил и отправился к своему скутеру. Спасатель и турист последовали за мужчиной на парковку и потребовали, чтобы тот показал им содержимое багажника под сиденьем байка. Сумка господина Паркер в итоге оказалась именно там. Сопротивления спасателю и иностранцу вор не оказал и прямо признал факт кражи.

Как отметил капитан полиции Самаан Промхом, дело против Ысоба Кхонсурина заведено по статье о краже без каких-либо отягчающих обстоятельств. В украденной сумке находились лишь водительские права иностранца, очки и 220 бат наличными. Соответствующие вещи были приобщены к делу в качестве улик.