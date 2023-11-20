Пляжный фестиваль еды и музыки возвращается на Най-Янг

Трехдневный фестиваль на Най-Янге будет проходить под девизом «музыка, пляж, море, вкусная местная еда». Власти тамбона Саку не лукавят, когда говорят о местных морепродуктах, потому что на Най-Янге, действительно, есть локальное сообщество рыбаков, которые продолжают промысел своих отцов и дедов. У многих из них есть и современная работа, но мужчины продолжают выходить в море, а женщины – ждать их возвращения с уловом.
Фестиваль будет продолжаться три дня – 25, 26 и 27 ноября. Начало – в 12:00, окончание – в 22:00. Развлекательная программа в первые два дня будет включать выступления местных творческих коллективов (современных и традиционных), а также диджейские сеты.
Особая программа планируется на 27 ноября, когда Таиланд будет праздновать Лой Кратонг. На пляже най-Янг пройдут традиционные конкурсы красоты, а также конкурс на самый красивый кратонг.
Подробнее о том, как живут рыбаки Най-Янга, читайте в репортаже Наттхы Тхепбамрунг по этой ссылке. Узнать о Лой Кратонге можно здесь, анонс празднований этого года – в самое ближайшее время.