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Пляжный фестиваль еды и музыки возвращается на Най-Янг

Трехдневный фестиваль еды и музыки Nai Yang Beach Music Festival #2 будет проходить на севере Пхукета с 25 по 27 ноября. Власти тамбона Саку официально анонсировали событие вчера, причем не просто рассказали, но и во всех смыслах показали. Уже на пресс-конференции дымился мангал, на котором жарились местные лангусты, кальмары и другие дары моря. На фестивале их будет дополнять развлекательная программа, а завершится все празднованием Лой Кратонга.

Новости Пхукета

21 Ноября 2023, 09:00 AM
Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Анонс фестиваля еды и музыки на Най-Янге. В понимании мэра Саку пресс-конференция выглядит так. Фото: Radio Thailand Phuket

Трехдневный фестиваль на Най-Янге будет проходить под девизом «музыка, пляж, море, вкусная местная еда». Власти тамбона Саку не лукавят, когда говорят о местных морепродуктах, потому что на Най-Янге, действительно, есть локальное сообщество рыбаков, которые продолжают промысел своих отцов и дедов. У многих из них есть и современная работа, но мужчины продолжают выходить в море, а женщины – ждать их возвращения с уловом.

Фестиваль будет продолжаться три дня – 25, 26 и 27 ноября. Начало – в 12:00, окончание – в 22:00. Развлекательная программа в первые два дня будет включать выступления местных творческих коллективов (современных и традиционных), а также диджейские сеты.

Особая программа планируется на 27 ноября, когда Таиланд будет праздновать Лой Кратонг. На пляже най-Янг пройдут традиционные конкурсы красоты, а также конкурс на самый красивый кратонг.

Подробнее о том, как живут рыбаки Най-Янга, читайте в репортаже Наттхы Тхепбамрунг по этой ссылке. Узнать о Лой Кратонге можно здесь, анонс празднований этого года – в самое ближайшее время. 

 

 

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