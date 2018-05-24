Пляжных спасателей предложили поддержать камерами видеонаблюдения

Пхукетский офис Агентства по продвижению цифровой экономики (DEPA) обнародовал план по организации системы видеонаблюдения на 13 пляжах острова.

24 Мая 2018 09:35:34

Фото: Архив The Phuket News

О том, что в пхукетском офисе DEPA был разработан план по организации системы видеонаблюдения на пляжах, сообщило издание ManagerOnline. В качестве источника информации сайт указал главу офиса Прачу Асаватхиру, который, по его словам, уже презентовал проект губернатору Норрапхату Плодтхонгу. При этом служба связей с общественностью администрации Пхукета о существовании подобного плана пока ничего не сообщала.

Как рассказал господин Асаватхира, на 13 пляжах Пхукета планируется разместить в общей сложности 40 камер, которые будут следить за морем и фиксировать местонахождение купальщиков. Если кто-то из отдыхающих покинет выделенную для купания зону (их организуют в низкий сезон), то спасатели получат соответствующее уведомление на свои смартфоны.

Бюджет проекта господин Асаватхира оценил в 140 млн бат. Глава пхукетского офиса DEPA отметил, что средства на закупку и установку камер пока не получены, но тестирование идеи уже начато в Патонге, где установлена одна пробная камера.

«Камеры видеонаблюдения помогут спасателям более эффективно выполнять свою работу, что особенно важно в ситуации, когда лайфгардов недостаточно для обеспечения безопасности всех туристов», – заявил господин Асаватхира.

«Если нам дадут бюджет, то установка камер займет около четырех месяцев», – отметил он.

Таким образом, даже в случае успешной реализации проекта спасатели Пхукета получат цифровую поддержку, когда сезон юго-западных муссонов либо уже завершится, либо будет подходить к концу.

«Если проект одобрен не будет, я представлю его местным административным организациям (OrBorTor и муниципалитетам)», – отметил господин Асаватхира.

Напомним, что в середине месяца губернатору Пхукета был представлен еще один план по обеспечению безопасности пляжей, предполагающий обеспечение безопасности отдыхающих традиционным средствами.

Проект был разработан международной ассоциацией спасателей ISLA, официальным представителем которой на Пхукете является Даррен Дженнер. В ходе встречи с губернатором 14 мая господин Деннер передал ему материалы по проекту, который предполагает расширение штата спасателей и улучшение материально-технической базы службы спасения. Впрочем, ни PR-служба администрации, ни сам губернатор пока проект ISLA никак не прокомментировали.