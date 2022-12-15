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Пляжную дорогу в Патонге закроют 16 декабря в связи с парадом

Сегодня, 16 декабря, в Патонге начинается трехдневный карнавал, который раньше традиционно знаменовал собой начало высокого сезона в ноябре, но в этом году задержался. Впрочем, не будет преувеличением сказать, что из-за пандемии мероприятие в его оригинальном виде и с оригинальным размахом не проводилось с 2019 года, так что сегодня состоится возвращение карнавала, а также знаменитого парада, для проведения которого пляжная дорога в Патонге будет закрыта с 16:00 до 21:00.

Новости Пхукета

15 Декабря 2022, 01:49 AM
Taweewong Rd. в Патонге закроют сегодня (16 декабря) с 16:00 до 21:00 в связи с парадом. Фото: TAC Phuket

Taweewong Rd. в Патонге закроют сегодня (16 декабря) с 16:00 до 21:00 в связи с парадом. Фото: TAC Phuket

Taweewong Rd. в Патонге закроют сегодня (16 декабря) с 16:00 до 21:00 в связи с парадом. Фото: Patong Municipality

Taweewong Rd. в Патонге закроют сегодня (16 декабря) с 16:00 до 21:00 в связи с парадом. Фото: Patong Municipality

Как сообщил муниципалитет Патонга в публикации на Facebook, пляжная дорога Thaweewong Rd. будет полностью закрыта для любого транспорта с 16:00. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. О каких-либо иных ограничениях, связанных с проведением карнавала и парад, не сообщалось.

Карнавал 2022 года – первый после пандемии – официально получил название Phuket Carnival at Patong 2022. Официальные лица хотят продемонстрировать, что Пхукет и Патонг открылись для туризма и готовы встречать гостей со всего мира. Также власти острова надеются, что мероприятие простимулирует туризм и сгенерирует дополнительные визиты в Патонг.

Мэр Патонга Чалермсак Манисри также говорил, что событие должно подчеркнуть культурное и социальное разнообразие Пхукета. Глава города упоминал некие «17 стилей», которые будут продемонстрированы.

Также гостей Патонга ждут концерты (от симфонической музыки до электронной), уличная ярмарка с едой, напитками и сувенирами, сексуальный забег, конкурс татуировки, показ мод на пляже и другие развлекательные события и шоу. Мероприятие бесплатно для посетителей.

В последний раз карнавал и большой парад проходили в Патонге в ноябре 2019 года. Фестиваль продолжался



 

 

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