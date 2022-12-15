Пляжную дорогу в Патонге закроют 16 декабря в связи с парадом

Как сообщил муниципалитет Патонга в публикации на Facebook, пляжная дорога Thaweewong Rd. будет полностью закрыта для любого транспорта с 16:00. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. О каких-либо иных ограничениях, связанных с проведением карнавала и парад, не сообщалось.
Карнавал 2022 года – первый после пандемии – официально получил название Phuket Carnival at Patong 2022. Официальные лица хотят продемонстрировать, что Пхукет и Патонг открылись для туризма и готовы встречать гостей со всего мира. Также власти острова надеются, что мероприятие простимулирует туризм и сгенерирует дополнительные визиты в Патонг.
Мэр Патонга Чалермсак Манисри также говорил, что событие должно подчеркнуть культурное и социальное разнообразие Пхукета. Глава города упоминал некие «17 стилей», которые будут продемонстрированы.
Также гостей Патонга ждут концерты (от симфонической музыки до электронной), уличная ярмарка с едой, напитками и сувенирами, сексуальный забег, конкурс татуировки, показ мод на пляже и другие развлекательные события и шоу. Мероприятие бесплатно для посетителей.
В последний раз карнавал и большой парад проходили в Патонге в ноябре 2019 года. Фестиваль продолжался