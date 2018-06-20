Пляжному бизнесу напомнили об опасности работы в штормовую погоду

Морское управления Пхукета опубликовало официальное предупреждение, в котором пообещало привлечь к ответственности прокатчиков аквабайков и операторов парасейлинга, не прекращающих работу в штормовую погоду.

20 Июня 2018 10:46:15

Фото: Архив The Phuket News

Предупреждение под номером 16/2560 было опубликовано во вторник, 19 июня. В документе прямо указывается, что по 20 июня включительно маломерные суда не должны выходить в море по причине высоких волн и сильного ветра. Нарушителям грозить привлечение к ответственности и отзыв лицензий.

Cтоит отметить, что Метеорологический департамент Таиланда выпустил первое предупреждение о штормовой погоде еще 11 июня. С этого момента предупреждение перевыпускалось более 30 раз. В частности, предупреждение от 5:00 утра 20 июня имеет номер 35.