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Пляжная дорога на Най-Янг останется без электричества 27 октября

Офис Управления энергоснабжения (РЕА) в Таланге предупредил о временном отключении электричества у пляжа Най-Янг.

Новости Пхукета

26 Октября 2021, 04:45 PM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

Фото: РЕА

Фото: РЕА

Фото: РЕА

Фото: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, отключение связано с работами на высоковольтных линиях, которые будут проводиться 27 октября с 9:00 до 16:30.

В связи с запланированными работами без электричества останутся здания на участке пляжной дороги от ресторана NY Beach Republic до «дома господина Санетайи (пятый мубан тамбона Саку). В зону отключения попадают, в частности, местный магазин Family Mart и офисы Greethai Construction Co Ltd и Grand Lan Luang Co Ltd.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефон для справок – 066-0729803.



 

 

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