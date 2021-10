Пляжная дорога на Най-Янг останется без электричества 27 октября

Офис Управления энергоснабжения (РЕА) в Таланге предупредил о временном отключении электричества у пляжа Най-Янг.

Новости Пхукета

Согласно уведомлению РЕА, отключение связано с работами на высоковольтных линиях, которые будут проводиться 27 октября с 9:00 до 16:30.

В связи с запланированными работами без электричества останутся здания на участке пляжной дороги от ресторана NY Beach Republic до «дома господина Санетайи (пятый мубан тамбона Саку). В зону отключения попадают, в частности, местный магазин Family Mart и офисы Greethai Construction Co Ltd и Grand Lan Luang Co Ltd.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефон для справок – 066-0729803.