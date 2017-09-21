Пляжи Пхукета закрыли из-за погоды

Спасатели объявили о временном запрете на купание на всех пляжах острова.

21 Сентября 2017 14:43:50

Фото: Phuket Lifeguard Service

О том, что пляжи закрыты, члены Phuket Lifeguard Service объявили на своей странице в Facebook. Согласно тексту сообщения, купание запрещено на пляжах Май-Кхао, Най-Янг, Найтон, Банг-Тао, Сурин, Камала, Патонг, Ката, Карон и Най-Харн. Сообщение было опубликовано около полудня 21 сентября, когда стало очевидно, что погода не улучшается.

«Не заходите в воду. Сегодня волны очень опасные. Наши спасатели дежурят на всех пляжах на случай, если надо будет предупредить туристов», – заявил в беседе с «Новостями Пхукета» глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань.

Сегодня утром тайские синоптики опубликовали метеорологическое предупреждение, в котором говорится, что дожди будут идти на юге Таиланда до 26 сентября.

«Сильные дожди ожидаются в особенности на Пхукете, в Пханг-Нга, Краби, Транге и Сатуне. Пожалуйста, остерегайтесь наводнений в эти дни», – говорится в метеорологическом предупреждении.

Дожди уже вызвали ряд наводнений на Пхукете.