Пляжи Пхукета получат спасателей в запрошенном местными властями числе

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана объявил о том, что пляжи острова будут обеспечены спасателями в следующем году.

Новости Пхукета

7 Ноября 2018, 11:05 AM

Фото: Таньялак Сакут

Как заявил губернатор Тавипатана, семь прибрежных муниципалитетов и административных организаций (OrBorTor) подали заявки на выделение бюджетов на найм спасателей и обеспечение их всем необходимым. Заявки, по словам губернатора, будут удовлетворены.

Господин Тавипатана рассказал о том, сколько спасателей будут наняты для обеспечения безопасности каждого пляжа, однако не коснулся вопроса о том, на какой срок будут заключены с ними контракты.

Тамбон Саку. Заявка на 2,5 млн бат для найма 12 лайфгардов, семь из которых будут патрулировать пляж Най-Янг, а пять – пляж Найтон.

Тамбон Чернг-Талей. Заявка на 3,58 млн бат для найма 15 лайфгардов, которые будут патрулировать Сурин и Банг-Тао. Также OrBorTor тамбона Чернг-Талей намерен наладить кооперацию с местными отелями, которые могли бы выделить специально обученный персонал для поддержки спасателей.

Тамбон Камала. Заявка на 2,3 млн бат для найма 12 спасателей. 10 из которых будут патрулировать пляжа Камала, а два – Лэм-Сингх.

Тамбон Май-Кхао. Заявка на 2 млн бат для найма восьми спасателей, которые будут патрулировать пляж Май-Кхао.

Тамбон Раваи. Заявка на 5,5 млн бат для найма 15 спасателей, которые будут патрулировать пляжи Най-Харн и Януй.

Тамбон Карон. Заявка на 11,1 млн бат для найма 35 спасателей и закупки шести единиц техники (предположительно, аквабайков) для обеспечения безопасности пляже Карон и Ката.

Патонг. Заявка на 10 млн бат для найма 27 спасателей, которые будут патрулировать пляж Патонг.

Губернатор Тавипатана также добавил, что в следующем году Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) и администрация провинции организуют специальные курсы по профессиональной подготовке спасателей. Всего планируются провести четыре курса по 80 человек в каждом раунде.