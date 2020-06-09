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Пляжи Пхукета открылись

Во вторник, 9 июня, на Пхукете произошло событие которого, если судить по соцсетям, ждали очень многие. На острове был снят запрет на посещение пляжей, введенный губернатором провинции Пхакапхонгом Тавипатаной еще в конце марта.

Новости Пхукета

9 Июня 2020, 04:29 PM
Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Пляж Най-Харн сегодня днем. Фото: Phuket Lifeguard Service

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Открытие пляжа Патонг. Фото: Patong Police

Власти провинции так и не пояснили, почему запрет на посещение пляжей оставался в силе так долго. И торговые центры, и многие другие места, где большое число людей находится в близком контакте, открылись раньше. Жители Пхукета даже успели запустить кампанию на Change.org, чтобы убедить губернатора открыть пляжи.

Отдых у моря был возобновлен на условиях соблюдения пяти условий, которые изложила PR-служба администрации Пхукета:

  1. Все поверхности, к которым часто прикасаются люди, должны проходить санитарную обработку. Вывоз мусора должен осуществляться ежедневно.

  2. Все находящиеся на пляжах люди – отдыхающие, торговцы, муниципальные служащие – должны постоянно носить маски.

  3. Все находящиеся на пляжах люди должны регулярно мыть руки с мылом или протирать их антисептиком на спиртовой основе.

  4. Все находящиеся на пляжах люди должны соблюдать социальное дистанцирование. Рекомендованная дистанция – не менее метра.

  5. На пляжах нельзя допускать массового скопления людей, для чего местным властям разрешено ограничивать число посетителей и часы посещения пляжей.

В преддверии открытия пляжей мэр Патонга Чалермлак Кебсап провела совещание с представителями пляжного бизнеса. Встреча была посвящена вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Также была организована уборка пляжа, поскольку на Пхукете уже начался сезон юго-западных муссонов, и море постоянно выносит на побережье разнообразный мусор.

«Сегодня – первый день, когда пляжи снова открыты. Благодарю всех, кто был терпелив и вместе с другими оставался сильным», – заявил на церемонии открытия пляжа в Патонге вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай.

«Пандемия COVID-19 уже нанесла больше вреда экономике, чем цунами», – добавил он.

Как отметил господин Ротрыанг На-Нонгкхай, отелям Пхукета уже было разрешено открыться, «когда она будут к этому готовы», но сейчас большинство из них проводят реновацию и адаптируются к «новой нормальности».

Комментируя открытие пляжей, вице губернатор подчеркнул важность соблюдения социального дистанцирования и других мер защиты.

В свою очередь шеф полиции Патонга Аканит Данпитасак напомнил, что комендантский час остается в силе и попросил людей не устраивать вечеринок на пляже.

«Отдыхайте с семьей и близкими друзьями. Этого достаточно», – заявил он.

 

 

 

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