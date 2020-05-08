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Пляжи Пхукета остаются закрытыми на неопределенный срок

Все пляжи Пхукета, закрытые по распоряжению губернатора Пхакапхонга Тавипатаны, остаются закрытыми до отдельного приказа. Соответствующее заявление сделала в беседе с The Phuket News глава пхукетской PR-службы Бусса Чайпым.

Новости Пхукета

8 Мая 2020, 09:25 AM
Пляжи Пхукета остаются закрытыми. Откроются они лишь по отдельному распоряжению властей. Фото: Phuket PR Deparment

Пляжи Пхукета остаются закрытыми. Откроются они лишь по отдельному распоряжению властей. Фото: Phuket PR Deparment

Согласно официальному распоряжению Бангкока, с 3 мая в стране был открыт ряд ранее закрытых заведений, учреждений и других мест «высокой общественной значимости и низкого риска», включая парки и «рекреационные пространства». В связи с этим возник вопрос о том, должны ли автоматически открыться и пляжи, очевидно, попадающие под определение «рекреационных пространств». При этом сами столичные чиновники отмечали, что власти отдельных провинций могут оставить в силе те или иные местные запреты, если того требует ситуация.

Как пояснила госпожа Чайпым, запрет на посещение пляжей остается в силе на Пхукете. Согласно приказу губернатора от 1 мая (вступившего в силу 3 мая и опубликованного 4 мая PR-службой), все запреты остаются в силе, если иное не указано в одном из двух приложений к приказу, где перечисляются конкретные ограничения.

В приказе губернатора также содержится ссылка на 126-страничную компиляцию распоряжений Минздрава для бизнеса и граждан, касательно работы мест «высокой общественной значимости и низкого риска». При этом распоряжения ведомства датированы 2 мая, тогда как дата на приказе губернатора – 1 мая.

В первом приложении к приказу губернатора приводится следующий список мест, которые могут открыться с 3 мая и возобновить работу при выполнении требований Минздрава и отсутствии отдельного распоряжения об их закрытии. Открыться могут:

  • Аэропорт (имеется отдельное распоряжение о закрытии до 15 марта), автовокзалы, больницы, рестораны, магазины и торговые лотки. Продажа спиртного разрешена только навынос.

  • Отдельные части торговых центров, включая отделы по продаже товаров первой необходимости, аптеки, салоны телекоммуникационных компаний, отделения банков и государственных ведомств. Ресторанам разрешено подавать еду только навынос.

  • Рынки и магазины (при условии проверки температуры тела у покупателей и контроля за предотвращением больших скоплений людей).

  • Больницы, клиники, центра стоматологии и другие медицинские учреждения

  • Поля для гольфа при отсутствии массового скопления людей

  • Площадки для занятия спортом на открытом воздухе при соблюдении посетителями мер социального дистанцирования.

  • Общественные парки, зоны отдыха и находящиеся под открытым небом части спортивных комплексов. Употребление пищи в указанных местах запрещено.

  • Парикмахерские салоны при условии, что ожидающие очереди клиенты не находятся внутри помещений.

  • Ветклиники и зоомагазины при условии, что ожидающие очереди клиенты не находятся внутри помещений. 

Во втором приложении к приказу губернатора Пхукета перечислены места, которые остаются закрытыми до особого распоряжения

  • Боксерские ринги и стадионы.

  • Места проведения схваток бойцовых петухов и бойцов рыбок.

  • Аквапарки.

  • Зоопарки.

  • Театры.

  • Массажные салоны.

  • Развлекательные заведения всех типов.

  • Спа-центры всех типов.

  • Школы единоборств. 

  • Детские зоны и площадки как в торговых центрах, так и в парках.

  • Интернет-кафе и игровые салоны.

  • Салоны татуировки и салоны предсказателей судьбы.

  • Киоски и магазины по продаже амулетов.

  • Бильярдные клубы. 

  • Салоны красоты.

  • Места рекреационной и спортивной рыбалки.

  • Плавательные бассейны общего пользования в государственных спортцентрах, отелях и жилых комплексах.

  • Все пляжи.

  • Частные детские сады и ясли.

  • Салоны (шоурумы) проката автомобилей.

  • Все типы отелей за исключением выполняющих возложенные на них властями специальные функции.

  • Экскурсионные агентства.

  • Любые школы.

  • Массовые мероприятия любых видов, предполагающие скопление больших групп людей.

  • Рынки на пешеходных улицах (кроме продажи товаров первой необходимости).

  • Стройплощадки за исключением «официальных проектов».

  • Офисы органов власти, кроме выдачи удостоверений личности и других документов.

  • Офисы Департамента наземного транспорта и автошколы за исключением выдачи водительских прав и обучения будущих водителей. Также работать могут организованные ведомством специальные киоски для получения услуг.

  • Офисы Земельного департамента за исключением ряда видов деятельности по особому списку.

 

 

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