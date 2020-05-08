Пляжи Пхукета остаются закрытыми на неопределенный срок

Все пляжи Пхукета, закрытые по распоряжению губернатора Пхакапхонга Тавипатаны, остаются закрытыми до отдельного приказа. Соответствующее заявление сделала в беседе с The Phuket News глава пхукетской PR-службы Бусса Чайпым.

Новости Пхукета

8 Мая 2020, 09:25 AM

Пляжи Пхукета остаются закрытыми. Откроются они лишь по отдельному распоряжению властей. Фото: Phuket PR Deparment

Согласно официальному распоряжению Бангкока, с 3 мая в стране был открыт ряд ранее закрытых заведений, учреждений и других мест «высокой общественной значимости и низкого риска», включая парки и «рекреационные пространства». В связи с этим возник вопрос о том, должны ли автоматически открыться и пляжи, очевидно, попадающие под определение «рекреационных пространств». При этом сами столичные чиновники отмечали, что власти отдельных провинций могут оставить в силе те или иные местные запреты, если того требует ситуация.

Как пояснила госпожа Чайпым, запрет на посещение пляжей остается в силе на Пхукете. Согласно приказу губернатора от 1 мая (вступившего в силу 3 мая и опубликованного 4 мая PR-службой), все запреты остаются в силе, если иное не указано в одном из двух приложений к приказу, где перечисляются конкретные ограничения.

В приказе губернатора также содержится ссылка на 126-страничную компиляцию распоряжений Минздрава для бизнеса и граждан, касательно работы мест «высокой общественной значимости и низкого риска». При этом распоряжения ведомства датированы 2 мая, тогда как дата на приказе губернатора – 1 мая.

В первом приложении к приказу губернатора приводится следующий список мест, которые могут открыться с 3 мая и возобновить работу при выполнении требований Минздрава и отсутствии отдельного распоряжения об их закрытии. Открыться могут:

Аэропорт (имеется отдельное распоряжение о закрытии до 15 марта), автовокзалы, больницы, рестораны, магазины и торговые лотки. Продажа спиртного разрешена только навынос.

Отдельные части торговых центров, включая отделы по продаже товаров первой необходимости, аптеки, салоны телекоммуникационных компаний, отделения банков и государственных ведомств. Ресторанам разрешено подавать еду только навынос.

Рынки и магазины (при условии проверки температуры тела у покупателей и контроля за предотвращением больших скоплений людей).

Больницы, клиники, центра стоматологии и другие медицинские учреждения.

Поля для гольфа при отсутствии массового скопления людей.

Площадки для занятия спортом на открытом воздухе при соблюдении посетителями мер социального дистанцирования.

Общественные парки, зоны отдыха и находящиеся под открытым небом части спортивных комплексов. Употребление пищи в указанных местах запрещено.

Парикмахерские салоны при условии, что ожидающие очереди клиенты не находятся внутри помещений.

Ветклиники и зоомагазины при условии, что ожидающие очереди клиенты не находятся внутри помещений.

Во втором приложении к приказу губернатора Пхукета перечислены места, которые остаются закрытыми до особого распоряжения: