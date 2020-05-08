Пляжи Пхукета остаются закрытыми на неопределенный срок

Согласно официальному распоряжению Бангкока, с 3 мая в стране был открыт ряд ранее закрытых заведений, учреждений и других мест «высокой общественной значимости и низкого риска», включая парки и «рекреационные пространства». В связи с этим возник вопрос о том, должны ли автоматически открыться и пляжи, очевидно, попадающие под определение «рекреационных пространств». При этом сами столичные чиновники отмечали, что власти отдельных провинций могут оставить в силе те или иные местные запреты, если того требует ситуация.
Как пояснила госпожа Чайпым, запрет на посещение пляжей остается в силе на Пхукете. Согласно приказу губернатора от 1 мая (вступившего в силу 3 мая и опубликованного 4 мая PR-службой), все запреты остаются в силе, если иное не указано в одном из двух приложений к приказу, где перечисляются конкретные ограничения.
В приказе губернатора также содержится ссылка на 126-страничную компиляцию распоряжений Минздрава для бизнеса и граждан, касательно работы мест «высокой общественной значимости и низкого риска». При этом распоряжения ведомства датированы 2 мая, тогда как дата на приказе губернатора – 1 мая.
В первом приложении к приказу губернатора приводится следующий список мест, которые могут открыться с 3 мая и возобновить работу при выполнении требований Минздрава и отсутствии отдельного распоряжения об их закрытии. Открыться могут:
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Аэропорт (имеется отдельное распоряжение о закрытии до 15 марта), автовокзалы, больницы, рестораны, магазины и торговые лотки. Продажа спиртного разрешена только навынос.
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Отдельные части торговых центров, включая отделы по продаже товаров первой необходимости, аптеки, салоны телекоммуникационных компаний, отделения банков и государственных ведомств. Ресторанам разрешено подавать еду только навынос.
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Рынки и магазины (при условии проверки температуры тела у покупателей и контроля за предотвращением больших скоплений людей).
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Больницы, клиники, центра стоматологии и другие медицинские учреждения.
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Поля для гольфа при отсутствии массового скопления людей.
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Площадки для занятия спортом на открытом воздухе при соблюдении посетителями мер социального дистанцирования.
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Общественные парки, зоны отдыха и находящиеся под открытым небом части спортивных комплексов. Употребление пищи в указанных местах запрещено.
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Парикмахерские салоны при условии, что ожидающие очереди клиенты не находятся внутри помещений.
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Ветклиники и зоомагазины при условии, что ожидающие очереди клиенты не находятся внутри помещений.
Во втором приложении к приказу губернатора Пхукета перечислены места, которые остаются закрытыми до особого распоряжения:
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Боксерские ринги и стадионы.
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Места проведения схваток бойцовых петухов и бойцов рыбок.
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Аквапарки.
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Зоопарки.
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Театры.
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Массажные салоны.
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Развлекательные заведения всех типов.
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Спа-центры всех типов.
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Школы единоборств.
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Детские зоны и площадки как в торговых центрах, так и в парках.
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Интернет-кафе и игровые салоны.
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Салоны татуировки и салоны предсказателей судьбы.
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Киоски и магазины по продаже амулетов.
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Бильярдные клубы.
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Салоны красоты.
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Места рекреационной и спортивной рыбалки.
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Плавательные бассейны общего пользования в государственных спортцентрах, отелях и жилых комплексах.
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Все пляжи.
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Частные детские сады и ясли.
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Салоны (шоурумы) проката автомобилей.
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Все типы отелей за исключением выполняющих возложенные на них властями специальные функции.
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Экскурсионные агентства.
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Любые школы.
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Массовые мероприятия любых видов, предполагающие скопление больших групп людей.
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Рынки на пешеходных улицах (кроме продажи товаров первой необходимости).
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Стройплощадки за исключением «официальных проектов».
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Офисы органов власти, кроме выдачи удостоверений личности и других документов.
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Офисы Департамента наземного транспорта и автошколы за исключением выдачи водительских прав и обучения будущих водителей. Также работать могут организованные ведомством специальные киоски для получения услуг.
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Офисы Земельного департамента за исключением ряда видов деятельности по особому списку.