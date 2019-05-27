Пляжи Нуй и Фридом обещают очистить от нелегальных построек за два месяца

Ситуация вокруг пляжей Нуй и Фридом вернулась на повестку дня. Первые лица Департамента Королевских лесных угодий проинспектировали платные пляжи и заявили, что все нелегально возведенные на них постройки будут снесены в течение двух месяцев. Впрочем, чиновники не уточнили, кто будет производить снос.

Иккапоп Тхонгтуб

Глава Департамента Королевских лесных угодий Аттахпхон Чарончанса, глава входящего в ведомство Бюро защиты лесов и пожарной безопасности Чивапап Чиватхам, представители пхукетского офиса департамента и камнан администрации Карона Винай Чидчиеу посетили Черную скалу, Драконий мыс, пляж Нуй и пляж Фридом. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Глава Департамента Королевских лесных угодий Аттахпхон Чарончанса, глава входящего в ведомство Бюро защиты лесов и пожарной безопасности Чивапап Чиватхам, представители пхукетского офиса департамента и камнан администрации Карона Винай Чидчиеу посетили Черную скалу, Драконий мыс, пляж Нуй и пляж Фридом. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Глава Департамента Королевских лесных угодий Аттахпхон Чарончанса, глава входящего в ведомство Бюро защиты лесов и пожарной безопасности Чивапап Чиватхам, представители пхукетского офиса департамента и камнан администрации Карона Винай Чидчиеу посетили Черную скалу, Драконий мыс, пляж Нуй и пляж Фридом. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Глава Департамента Королевских лесных угодий Аттахпхон Чарончанса, глава входящего в ведомство Бюро защиты лесов и пожарной безопасности Чивапап Чиватхам, представители пхукетского офиса департамента и камнан администрации Карона Винай Чидчиеу посетили Черную скалу, Драконий мыс, пляж Нуй и пляж Фридом. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Глава Департамента Королевских лесных угодий Аттахпхон Чарончанса, глава входящего в ведомство Бюро защиты лесов и пожарной безопасности Чивапап Чиватхам, представители пхукетского офиса департамента и камнан администрации Карона Винай Чидчиеу посетили Черную скалу, Драконий мыс, пляж Нуй и пляж Фридом. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Участие в инспекции, состоявшейся 26 мая, приняли глава Департамента Королевских лесных угодий Аттахпхон Чарончанса, глава входящего в ведомство Бюро защиты лесов и пожарной безопасности Чивапап Чиватхам, представители пхукетского офиса департамента и камнан администрации Карона Винай Чидчиеу. Вместе они посетили пляжи Фридом и Нуй, а также смотровую площадку у Черной скалы и Драконий мыс. Ревизоров в ходе инспекции сопровождали представители полиции и вооруженных сил.

Основанием для визита высокопоставленных чиновников из Бангкока стала жалоба господина Чидчиеу на то, что «земля нелегально используется для ведения коммерческой деятельности». Ранее господин Чидчиеу отмечал, что частный клуб на пляже Нуй является проблемой уже многие годы.

«Люди, управляющие клубом Nui Bay Member Club на пляже Нуй запугивают местных жителей оружием, применяют к ним силу, требуют деньги. Это создает значительные напряженность и страх в районе. Я надеюсь, что земля будет возвращена общественности в ближайшее время», – говорил камнан Карона.

В ходе визита господин Чарончанса отметил, что пляж Нуй действительно находится на территории лесного резерва и данная земля «должна управляться местными сообществами». Аналогичный вердикт он вынес и относительно Драконьего мыса, где располагаются нелегальные плантации.

Господин Чиватхам, в свою очередь, заверил, что через два месяца доступ на пляжи Нуй и Фридом должен стать бесплатным.

«Господин Аттахпхон Чарончанса отдал распоряжение снести постройки на пляжах Нуй и Фридом. Это должно быть сделано в течение двух месяцев, после чего никто не будет больше требовать с людей деньги за доступ к этим пляжам», – заявил он.

Драконий мыс также будет возвращен в общественное управление, добавил чиновник. При этом господин Чиватхам не уточнил, кто именно будет осуществлять снос и возвращение земли общественности.

Напомним, что решение о закрытии Nui Bay Member Club и сносе нелегальных построек было озвучено еще в 2015 году. Доступ на пляж Фридом в последний раз обещали сделать бесплатным в ноябре 2018 года. В обоих случаях заявления делали представители силовых структур – ВМФ Таиланда и Иммиграционного бюро. Никаких мер после громких заявлений принято не было, сбор денег за посещение пляжей не прекратился.