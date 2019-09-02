Пляж Сурин вновь остался без лайфгардов

Глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран подтвердил The Phuket News, что пляж Сурин вновь остался без спасателей, на фоне решения Главного контрольно-финансового управления (СDG) относительно заключенного ранее контракта на обеспечение безопасности этого пляжа. В CDG решили, что предоставлять услугу должен победитель первого тендера LP Laikhum. На этом фоне нанятые на временной основе лайфгарда покинули пляж, но их сменщики к работе еще не приступили.

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Как заявил The Phuket News господин Самран, нанятых месяц назад спасателей на пляже снова нет, поскольку по решению CGD безопасность на Сурине должна обеспечивать компания LP Laikhum, выигравшая соответствующий тендер, но оказавшаяся неспособной справиться с взятыми на себя обязанности.

«Я направил LP Laikhum официальное уведомление о необходимости приступить к работе на пляже Сурин. Если они не готовы работать, я продолжу найм предыдущей команды спасателей [нанятой на временной основе]. Но мне необходимо дождаться ответа LP Laikhum, на предоставление которого у компании есть неделя», – заявил господин Самран.

Как объяснял господин Самран ранее, контракт на обеспечение безопасности пляжей Сурин и Банг-Тао был заключен с компанией LP Laikhum, в марте прошлого года, но подрядчик оказался неспособен выполнить взятые на себя обязательства. В частности, некоторые из ее «спасателей» просто отказывались входить в воду из опасений за свою безопасность.

После разрыв контракта с LP Laikhum, администрация Чернг-Талей провела новый тендер, который выиграла структура под названием Baan Natacha Group, однако приступить к реализации обязанностей ей не удалось из-за того, что потерявшая контракт LP Laikhum подала апелляцию.

В конце июля на Сурине появились временные спасатели нанятые по отдельному контракту, но проработали они всего месяц. При этом, по словам, очевидцев, в эти выходные, несмотря на погодные условия и отсутствие лафгардов, на пляже даже не были установлены красные флаги, запрещающие входить в воду. В итоге два туриста – мужчина и женщина – попали в отбойное течение, и спасать их пришлось местному серферу. Женщину в итоге увезли на скорой помощи в больнице, информация о состоянии ее здоровья отсутствует.

В беседе с The Phuket News господин Самран подтвердил, что ему известно об инциденте с двумя туристами. Однако принятые по следам меры ограничились установкой красных флагов. При этом господин Самран не объяснил, почему эти флаги были убраны 1 сентября.

Вместо объяснений глава OrBorTor вновь обратился к туристом с призывом воздержаться от купания на Сурине, до организации там безопасных зон, отмеченных красно-желтыми флагами.

«Пожалуйста, не заходится в воду на пляже Сурин, пока там не установлены красно-желтые флаги», – заявил он.

С критикой действий администрации Чернг-Талей уже выступил представитель организации спасателей ISLA на Пхукете Дарен Дженнер.

«ISLA осуждает действия любого должностного лица, которое сознательно и по своей воле оставляет пляж без службы спасения, когда на кону находятся человеческие жизни. Произошедшее – это далеко не случайность и должно быть расследовано по всей полноте закона. В данном случае под угрозой были жизни не только двух туристов, но и человека, добровольно отправившегося им на помощь», – заявил Дарен Дженнер из ISLA.