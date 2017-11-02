Пляж Патонг объявлен некурящим, но штрафовать нарушителей пока не будут

С 1 ноября в Таиланде запрещено курение на 20 пляжах, включая пляж Патонг в одноименном курортном городе на Пхукете.

2 Ноября 2017 17:19:35

В среду, 1 октября, сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) начали работу по информированию туристов о том, что курение на Патонге отныне разрешено лишь в специально выделенных зонах, оборудованных вдоль пляжной дороги.

В течение первых 90 дней с момента вступления нового правила в силу нарушителей будут лишь предупреждать о том, что курить на пляже запрещено. Однако после истечения этого срока курильщику может грозить гораздо более серьезное наказание. DMCR намерен рассматривать курение на пляже (а также выбрасывание окурков и другого мусора в песок) как причинение ущерба окружающей среде. Максимальное наказание за соответствующее нарушение – до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

Ранее аналогичное положение законодательства власти уже применяли к туристам, нарушавшим правила посещения коралловых рифов. В январе этого года турист из Китая был оштрафован на 100 тыс. бат за то, что поймал на рифе двух рыбок. После этого к ответственности была привлечена россиянка, решившая покормить рыбок хлебом. Ее оштрафовали на 1 тыс. бат, хотя изначально также не исключался максимальный размер штрафа.

Мэр Патонга Чалермлак Кебсап сообщила «Новостям Пхукета», что у пляжа были организованы семь зон для курения. Всего же, как заявил один из сотрудников пхукетского офиса DMCR, их должно быть 18. Также на пляже планируется установить знаки, сообщающие о запрете на курение на разных языках. Планируется и разъяснительная работа с представителями пляжного бизнеса, поскольку они находятся на пляже постоянно и могут информировать туристов.

«У нас есть три месяца на то, чтобы проинформировать максимально широкий круг людей об инициативе», – заявила мэр Кебсап.