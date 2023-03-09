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Пляж на Раче-Яй зачистили от лежаков

Власти Раваи при поддержке сил военно-морского флота провели рейд на острове Рача-Яй, зачистив пляж в бухте Баток от самовольно установленных там лежаков и зонтиков.

Новости Пхукета

9 Марта 2023, 10:39 AM
Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Из бухты Баток убрали лежаки и зонтики. Фото: RTN NAC 3

Зачистка бухты Баток от нелегального туристического бизнеса состоялась 7 марта. Участвовавшими в рейде силами ВМФ командовал контр-адмирал Сучарт Премпрасерт. Также серьезность официальных лиц подчёркивал вставший в бухте боевой катер Т. 233 из состава третьего регионального командования ВМФ.

В официальном отчете рейд был назван «инспекцией туристических услуг, нелегально оказывающихся в пляжной зоне».

В рамках инспекции власти Раваи и военные моряки изъяли 24 лежака с зонтиками. Также был задержан неназванный «оператор туристических услуг». Его доставили в полицейский участок Чалонга для предъявления обвинений.

Комментируя операцию, официальные лица подчеркнули необходимость своевременных мер против захвата и самовольного использовал пляжей, чтобы проблема не разрасталась. Иначе самозахват будет уже трудно сдержать, говорится в отчете о рейде.

 

 

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