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Пляж Банг-Тао объявили опасным для посещения из-за обилия мусора

Глава административной организации (OrBorTor) района Чернг-Талей Маан Самран обратился к жителям острова с просьбой воздержаться от посещения пляжа Банг-Тао из-за обилия вынесенного море мусора, среди которого может быть битое стекло и другие опасные предметы.

Новости Пхукета

21 Июля 2020, 09:59 AM
Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Банг-Тао занесло морским мусором. Субботник назначен на сегодняшний день. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Большой субботник прошел на Най-Янге 20 июля. Фото: АоТ Phuket

Большой субботник прошел на Най-Янге 20 июля. Фото: АоТ Phuket

Большой субботник прошел на Най-Янге 20 июля. Фото: АоТ Phuket

Большой субботник прошел на Най-Янге 20 июля. Фото: АоТ Phuket

Большой субботник прошел на Най-Янге 20 июля. Фото: АоТ Phuket

Большой субботник прошел на Най-Янге 20 июля. Фото: АоТ Phuket

Большой субботник прошел на Най-Янге 20 июля. Фото: АоТ Phuket

Большой субботник прошел на Най-Янге 20 июля. Фото: АоТ Phuket

Большой субботник прошел на Най-Янге 20 июля. Фото: АоТ Phuket

Большой субботник прошел на Най-Янге 20 июля. Фото: АоТ Phuket

«Пожалуйста, не ходите на Банг-Тао прямо сейчас. Там слишком много мусора. Пожалуйста, отдыхайте на Сурине», – заявил господин Самран в беседе с The Phuket News 20 июля.

Глава OrBorTor добавил, что утром 21 числа на пляже должен состояться субботник, организованный группой «из примерно 30 русских экспатов». К субботнику присоединятся и сотрудники административной организации.

Говоря о ситуации на пляжах, глава нацпарка Sirinath Наттхават Нуйсрирам напомнил, что значительная часть пляжного мусора оказывается в море из-за того, что люди просто выбрасывают его в каналы.

«Каналы текут к морю, так что мусор в итоге оказывается на наших пляжах. Я продолжаю просить власти на места решить эту проблему и продолжаю просить местных жителей не не допускать попадания мусора в каналы», – добавил господин Нуйсрирам.

Также глава нацпарка поблагодарил всех людей – и тайцев, и иностранцев – принимающих участие в пляжных субботниках. Последний из них прошел 20 июля на Най-Янге.

 

 

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