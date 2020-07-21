Пляж Банг-Тао объявили опасным для посещения из-за обилия мусора

Глава административной организации (OrBorTor) района Чернг-Талей Маан Самран обратился к жителям острова с просьбой воздержаться от посещения пляжа Банг-Тао из-за обилия вынесенного море мусора, среди которого может быть битое стекло и другие опасные предметы.

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«Пожалуйста, не ходите на Банг-Тао прямо сейчас. Там слишком много мусора. Пожалуйста, отдыхайте на Сурине», – заявил господин Самран в беседе с The Phuket News 20 июля.

Глава OrBorTor добавил, что утром 21 числа на пляже должен состояться субботник, организованный группой «из примерно 30 русских экспатов». К субботнику присоединятся и сотрудники административной организации.

Говоря о ситуации на пляжах, глава нацпарка Sirinath Наттхават Нуйсрирам напомнил, что значительная часть пляжного мусора оказывается в море из-за того, что люди просто выбрасывают его в каналы.

«Каналы текут к морю, так что мусор в итоге оказывается на наших пляжах. Я продолжаю просить власти на места решить эту проблему и продолжаю просить местных жителей не не допускать попадания мусора в каналы», – добавил господин Нуйсрирам.

Также глава нацпарка поблагодарил всех людей – и тайцев, и иностранцев – принимающих участие в пляжных субботниках. Последний из них прошел 20 июля на Най-Янге.