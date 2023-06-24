PLTO продолжает охоту на таксистов в прежнем формате

Новая облава у международного аэропорта Пхукета прошла во второй половине дня 22 июня. При поддержке турполиции и полицейского участка Саку сотрудники PLTO организовали чекпоинт у Центра управления воздушным движением на главной дороге в аэропорт.
За три часа проверок, как говорится в отчете PLTO, были выявлены два случая «использования личных авто, чтобы брать пассажиров». Оба дела сотрудники PLTO передали в PLTO для выписывания штрафов нарушителям и принятия решения о возможной приостановке действия водительских удостоверений.
Отчет об облаве был опубликован на странице ведомства в Facebook на следующий день, причем из текста неожиданно пропало упоминание главы PLTO Адчи Буачана. Теперь в качестве отдавшего распоряжение лица упоминается глава устанавливающей правила «академической группы» Корнпитак Ассуван. Причина, по которой в отчете сменился ответственный за них чиновник, неизвестна.
При этом изначально охота на таксистов на личных авто и водителей из других провинций была начата по жалобе местных кооператививов такси. И как раз самые влиятельные из них (те, что обслуживают аэропорт) стали целью рейда, который прошел ранее на этой неделе.
Рейд под руководством генерала
Скромной инспекции у аэропорта, в ходе которой были выявлены два водителя на машинах не с теми номерами, предшествовал куда более примечательный рейд под руководством генерал-майора турполиции Крита Варита.
Офицер приехал на остров, чтобы привлечь к ответственности членов одного из двух кооперативов такси, имеющих эксклюзивные концессии на то, чтобы развозить по отелям туристов, прилетающих в аэропорт Пхукета. Буквально за несколько дней назад на вытеснение из аэропорта жаловались водители таксиметров, а борьбой за допуск туда шоферов Grab и Bolt сразу после майских выборов занялась партия Move Forward.
Поводом для внимания генерала стала совершенно конкретная практика сомнительной степени этичности и законности. Речь о давно существующей схеме сотрудничества таксистов с экскурсионным бизнесом, в рамках которой только что прилетевших туристов по пути до отеля против воли завозят в экскурсионные агентства, где затем убеждают купить те или иные туры.
Власти Пхукета подтвердили, что по итогам инспекции был выписан штраф на сумму «около 180 тыс. бат» кооперативу Phuket Airport Limousine and Business Service Co-Operative Ltd. О втором кооперативе – Phuket Maikhao Sakhu Co Ltd – официальные лица ничего не сказали. Однако на опубликованных PR Phuket фото видно, что турполиция инспектировала стойки обеих структур, имеющих эксклюзивные концессии с аэропортом Пхукета, которым управляет госкорпорация Airports of Thailand.