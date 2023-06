PLTO продолжает охоту на таксистов в прежнем формате

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) продолжает «свою борьбу» за очищение сферы такси от криминала, не обращая внимание на все более очевидную смену тональностей в новостном фоне. Пока политики из Move Forward и генералы турполиции вскрывают реальные многолетние изъяны отрасли, вредящие имиджу всего Таиланда, руководство PLTO продолжает начатую в феврале охоту на тех, кого считает нелегалами именно оно. Сразу после визита генерала турполиции и штрафа кооперативным таксистам ведомство отчиталось отнюдь не о рассмотрении полицейского ходатайства об отзыве лицензий у фигурантов этого дела, а о новых задержаниях одиночных водителей, работающих на личных авто. Как минимум в публичном поле, PLTO пока не меняет свою повестку.

24 Июня 2023, 09:00 AM

Последний рейд PLTO против таксистов. Ведомство продолжает заниматься своей повесткой, несмотря на радикальную смену политического климата. Фото: PLTO

Новая облава у международного аэропорта Пхукета прошла во второй половине дня 22 июня. При поддержке турполиции и полицейского участка Саку сотрудники PLTO организовали чекпоинт у Центра управления воздушным движением на главной дороге в аэропорт.

За три часа проверок, как говорится в отчете PLTO, были выявлены два случая «использования личных авто, чтобы брать пассажиров». Оба дела сотрудники PLTO передали в PLTO для выписывания штрафов нарушителям и принятия решения о возможной приостановке действия водительских удостоверений.

Отчет об облаве был опубликован на странице ведомства в Facebook на следующий день, причем из текста неожиданно пропало упоминание главы PLTO Адчи Буачана. Теперь в качестве отдавшего распоряжение лица упоминается глава устанавливающей правила «академической группы» Корнпитак Ассуван. Причина, по которой в отчете сменился ответственный за них чиновник, неизвестна.

При этом изначально охота на таксистов на личных авто и водителей из других провинций была начата по жалобе местных кооператививов такси. И как раз самые влиятельные из них (те, что обслуживают аэропорт) стали целью рейда, который прошел ранее на этой неделе.

Рейд под руководством генерала

Скромной инспекции у аэропорта, в ходе которой были выявлены два водителя на машинах не с теми номерами, предшествовал куда более примечательный рейд под руководством генерал-майора турполиции Крита Варита.

Офицер приехал на остров, чтобы привлечь к ответственности членов одного из двух кооперативов такси, имеющих эксклюзивные концессии на то, чтобы развозить по отелям туристов, прилетающих в аэропорт Пхукета. Буквально за несколько дней назад на вытеснение из аэропорта жаловались водители таксиметров, а борьбой за допуск туда шоферов Grab и Bolt сразу после майских выборов занялась партия Move Forward.

Поводом для внимания генерала стала совершенно конкретная практика сомнительной степени этичности и законности. Речь о давно существующей схеме сотрудничества таксистов с экскурсионным бизнесом, в рамках которой только что прилетевших туристов по пути до отеля против воли завозят в экскурсионные агентства, где затем убеждают купить те или иные туры.