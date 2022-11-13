Plastic Free Phuket. Школьники из UWCT начали кампанию за запрет пластиковых пакетов

На Пхукете набирает силу новое экологическое движение, запущенное учащимися United World College Thailand. При этом школьники не просто убирают пляжи или дают вторую жизнь старым вещам, мастеря из них новые вещи. Воспитанники UWCT поставили себе цель добиться законодательного запрета на одноразовые целлофановые пакеты как минимум на Пхукете, а лучше – по всему Таиланду. Но даже если задачу-максимум выполнить не удастся, то остров от инициативы точно не проиграет.

Новости Пхукета

Учащиеся UWCT регулярно проводят субботники на пляжах Пхукета, но одновременно не теряют надежды на то, что рано или поздно на острове примут более решительные меры по защите экологии. Фото: Plastic Free Phuket / Facebook

По состоянию на середину октября в группе Plastic Free Phuket состояло более полусотни школьников, но у них была и большая внешняя группа поддержки из числа преподавательского состава UWCT, членов родительского сообщества и просто местных жителей, которые вместе с детьми выходили на субботники на пляжах западного побережья.

На инициативу учащихся UWCT обратили внимание такие известные местные эко-группы как One Phuket и фонд Sustainable Maikhao Foundation. Также воспитанников международной школы поддержали студенты Университета Принца Сонгкхла (PSU) и преподавательница Чантини Бунчай, защитившая докторскую диссертацию по экологической проблематике в Университете Квинсленда (Австралия).

Объясняя свою миссию, учащиеся UWTC начинают с не очевидного влияния пандемии коронавируса. Она привела к «обнулению» турпотока и нагрузки на природу, но одновременно так ударила по индустрии гостеприимства, что отрасль в целях выживании заметно снизила объем применяемых практик устойчивого развития, ведь они, как правило, стоят денег. Экономящему бизнесу, как и экономящим людям стало не до экологии.

«Проблемы с утилизацией мусора, вызванные чрезмерным использование одноразового пластика на Пхукете, перегрузили местный мусоросжигательный завод и привели к росту объемов отходов, скопившихся на свалке рядом с ним. Одна из причин – недостаточная осведомленность людей о вреде одноразового пластика для окружающей среды. Жители Таиланда ежедневно используют и выбрасывают тысячи пакетов по всей стране», – говорят школьники из Plastic Free Phuket.

«Запрет на одноразовые пакеты на Пхукете может установить стандарт ответственного подхода не только для жителей острова, но и для других провинций Таиланда и соседних стран Юго-Восточной Азии», – добавляют они.

По примеру Бали

Пхукетские школьники стремятся повторить успех экологической инициативы, известной как Bye Bye Plastic Bags. Она была реализована на Бали в 2019 году, привела к запрету на пластиковые пакеты на острове и привлекла внимание международной прессы к индонезийскому острову.

Учащиеся UWCT предлагают повторить этот опыт на Пхукете. На первом этапе должно быть принято принципиальное решение отказаться от пластика, на втором – начат переходный период и информационная кампания среди населения и бизнеса по переключения с пластиковой упаковки на альтернативную. Затем, спустя полгода, должен последовать полный запрет на пластик. В частности, предполагается, что при обновлении бизнес-лицензий компании должны подтверждать, что они отказались от пластиковых пакетов.

«Пхукетская зависимость от туризма и чрезмерное использование пластиковых пакетов похожи на то, что было на Бали, пока они не ввели свой запрет. Это дает основания полагать, что Пхукет может повторить этот опыт и осуществить такие же перемены. Даже во время пандемии наблюдался рост интереса к Бали как к направлению экологически ответственного туризма, в качестве которого остров себя продвигает», – говорят учащиеся пхукетского кампуса UWC.

В Таиланде уже реализован ряд инициатив по сокращению использования пластика, что можно увидеть в любом магазине Lotus’s (бывший Tesco Lotus), где больше не дают бесплатных пакетов на кассе. Но не менее очевидно, что эти меры имеют ограниченный эффект: пластиковые пакеты не запрещены, и многие успешные бизнесы продолжат их активно использовать и щедро раздавать.

Логично предположить, что многие представители малого бизнеса могут опасаться роста издержек при переходе с дешевого пластика на более экологичную упаковку. В ответ на это активисты Plastic Free Phuket провели серию опросов среди предпринимателей на пятничном ночном рынке в Boat Avenue. В ходе таких бесед 82% их респондентов ответили, что охотно переключились бы на другую упаковку, если бы это сделали и остальные, то есть их личный переход не сделал бы их цены менее конкурентными. Активисты из UWCT видят в этом дополнительный аргумент в пользу именно законодательно прописанного запрета, который будет единым для всех.

«Собранная [в ходе опросов] статистика показывает уверенную поддержку запрета пластиковых пакетов со стороны владельцев бизнеса на Пхукете», – утверждают в UWCT.

Пляжные субботники

Не игнорирует Plastic Free Phuket и традиционные сферы деятельности пхукетских экологических групп. Раз в неделю, по воскресеньям, школьники вместе со взрослыми отправляются убирать пляжи, что не только способствует чистоте, но и помогает распространять идеи сознательного отношения к острову, на котором мы живем, объясняет 17-летняя учащаяся UWCT Ийла Дейвис.

На время школьных каникул, которые совпали с периодом ливней и штормов, учащиеся сделали перерыв, но затем субботники продолжились. В частности, на 13 ноября была запланирована уборка на Май-Кхао (с 10:30 до 12:00); 20 ноября – субботник на Най-Янге (с 16:40 до 18:00); 27 ноября – снова на Май-Кхао (с 10:30 до 12:00).

Для связи с Plastic Free Phuket можно использовать из страницы в Facebook и Instagram. Электронная почта – plasticfreephuket@uwcthailand.ac.th. Телефон и Whatsapp Ийли Дейвис – +66931744606.