Plastic Free Phuket. Школьники из UWCT начали кампанию за запрет пластиковых пакетов

По состоянию на середину октября в группе Plastic Free Phuket состояло более полусотни школьников, но у них была и большая внешняя группа поддержки из числа преподавательского состава UWCT, членов родительского сообщества и просто местных жителей, которые вместе с детьми выходили на субботники на пляжах западного побережья.
На инициативу учащихся UWCT обратили внимание такие известные местные эко-группы как One Phuket и фонд Sustainable Maikhao Foundation. Также воспитанников международной школы поддержали студенты Университета Принца Сонгкхла (PSU) и преподавательница Чантини Бунчай, защитившая докторскую диссертацию по экологической проблематике в Университете Квинсленда (Австралия).
Объясняя свою миссию, учащиеся UWTC начинают с не очевидного влияния пандемии коронавируса. Она привела к «обнулению» турпотока и нагрузки на природу, но одновременно так ударила по индустрии гостеприимства, что отрасль в целях выживании заметно снизила объем применяемых практик устойчивого развития, ведь они, как правило, стоят денег. Экономящему бизнесу, как и экономящим людям стало не до экологии.
«Проблемы с утилизацией мусора, вызванные чрезмерным использование одноразового пластика на Пхукете, перегрузили местный мусоросжигательный завод и привели к росту объемов отходов, скопившихся на свалке рядом с ним. Одна из причин – недостаточная осведомленность людей о вреде одноразового пластика для окружающей среды. Жители Таиланда ежедневно используют и выбрасывают тысячи пакетов по всей стране», – говорят школьники из Plastic Free Phuket.
«Запрет на одноразовые пакеты на Пхукете может установить стандарт ответственного подхода не только для жителей острова, но и для других провинций Таиланда и соседних стран Юго-Восточной Азии», – добавляют они.
По примеру Бали
Пхукетские школьники стремятся повторить успех экологической инициативы, известной как Bye Bye Plastic Bags. Она была реализована на Бали в 2019 году, привела к запрету на пластиковые пакеты на острове и привлекла внимание международной прессы к индонезийскому острову.
Учащиеся UWCT предлагают повторить этот опыт на Пхукете. На первом этапе должно быть принято принципиальное решение отказаться от пластика, на втором – начат переходный период и информационная кампания среди населения и бизнеса по переключения с пластиковой упаковки на альтернативную. Затем, спустя полгода, должен последовать полный запрет на пластик. В частности, предполагается, что при обновлении бизнес-лицензий компании должны подтверждать, что они отказались от пластиковых пакетов.
«Пхукетская зависимость от туризма и чрезмерное использование пластиковых пакетов похожи на то, что было на Бали, пока они не ввели свой запрет. Это дает основания полагать, что Пхукет может повторить этот опыт и осуществить такие же перемены. Даже во время пандемии наблюдался рост интереса к Бали как к направлению экологически ответственного туризма, в качестве которого остров себя продвигает», – говорят учащиеся пхукетского кампуса UWC.
В Таиланде уже реализован ряд инициатив по сокращению использования пластика, что можно увидеть в любом магазине Lotus’s (бывший Tesco Lotus), где больше не дают бесплатных пакетов на кассе. Но не менее очевидно, что эти меры имеют ограниченный эффект: пластиковые пакеты не запрещены, и многие успешные бизнесы продолжат их активно использовать и щедро раздавать.
Логично предположить, что многие представители малого бизнеса могут опасаться роста издержек при переходе с дешевого пластика на более экологичную упаковку. В ответ на это активисты Plastic Free Phuket провели серию опросов среди предпринимателей на пятничном ночном рынке в Boat Avenue. В ходе таких бесед 82% их респондентов ответили, что охотно переключились бы на другую упаковку, если бы это сделали и остальные, то есть их личный переход не сделал бы их цены менее конкурентными. Активисты из UWCT видят в этом дополнительный аргумент в пользу именно законодательно прописанного запрета, который будет единым для всех.
«Собранная [в ходе опросов] статистика показывает уверенную поддержку запрета пластиковых пакетов со стороны владельцев бизнеса на Пхукете», – утверждают в UWCT.
Пляжные субботники
Не игнорирует Plastic Free Phuket и традиционные сферы деятельности пхукетских экологических групп. Раз в неделю, по воскресеньям, школьники вместе со взрослыми отправляются убирать пляжи, что не только способствует чистоте, но и помогает распространять идеи сознательного отношения к острову, на котором мы живем, объясняет 17-летняя учащаяся UWCT Ийла Дейвис.
На время школьных каникул, которые совпали с периодом ливней и штормов, учащиеся сделали перерыв, но затем субботники продолжились. В частности, на 13 ноября была запланирована уборка на Май-Кхао (с 10:30 до 12:00); 20 ноября – субботник на Най-Янге (с 16:40 до 18:00); 27 ноября – снова на Май-Кхао (с 10:30 до 12:00).
Для связи с Plastic Free Phuket можно использовать из страницы в Facebook и Instagram. Электронная почта – plasticfreephuket@uwcthailand.ac.th. Телефон и Whatsapp Ийли Дейвис – +66931744606.