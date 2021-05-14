Планируемый пхукетский смарт-автобус может оказаться беспилотным

Министр транспорта Таиланда Саксаям Чидчоб отдал распоряжение провести глубокий анализ идеи по отказу от прокладки на Пхукете легкой железной дороги и запуску «смарт-автобуса» в качестве альтернативы. По словам министра, смена концепции позволит сэкономить свыше15 млрд бат, при этом остров все равно получит систему скоростного общественного транспорта.

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Как пишет государственное новостное агентство МСОТ, господин Чидчоб отдал распоряжение 13 мая в ходе телеконференции, посвященной ходу реализации транспортных проектах в главных провинциях разных регионов страны.

Господин Чидчоб заявил, что предложение заменить легкую железную дорогу на скоростной автобус пришло от Управления скоростного общественного транспорта (MRTA), которому и поручена реализация амбициозного проекта на Пхукете. При этом ведомство уже провело предварительную оценку перспективности новой идеи.

«Переход на смарт-автобус без водителя – или, иначе говоря, автоматизированный скоростной транспорт (ART) – позволит уменьшить бюджет проекта на 15,3 млрд бат. В добавок к этому, срок реализации проекта сократится примерно на девять месяцев, что позволит установить более низкие тарифы для пассажиров», – заявил министр Чидчоб.

Ранее ни одно из ведомство не говорило о том, что скоростной транспорт на Пхукете (будь то поезд или автобус) может быть беспилотным.

«Сейчас у нас на руках концепция трех типов тарифов для трех различных зон: внутри Пхукет-Тауна, вне Пхукет-Тауна и на поездки из Пхукет-Тауна за его пределы и обратно», – добавил глава Минтранса.

Господин Чидчоб также отметил, что при выборе строительных технологий и материалов предпочтение будет отдано тем вариантам, которые позволят сократить продолжительность работ.

Также господин Чидчоб отметил, что сроки реализации проекта могут быть перенесены на более позднее время, чтобы смягчить негативное влияние на транспортную ситуацию на острове. К такому выводу пришли по итогам совместного обсуждения MRTA, Управление скоростных трасс (EXAT) и Управление по планированию и политике в сфере транспорта (ОТР). Речь идет о том, чтобы заняться этим проектом после сдачи тоннеля в Патонг. Запуск смарт-автобуса в таком случае будет планироваться в 2030 году.

«Если мы будем одновременно работать над проектом скоростного транспорта и проектом тоннеля в Патонга, открытие которых запланировано на 2026 и 2028 год соответственно, то работы очень сильно скажутся на транспортной ситуации на острове. Однако, если мы отложим запуск смарт-автобуса на 2030 год, то это позволит смягчить влияние на дорожное движение», – заявил министр.

«Я отдал MRTA и EXAT распоряжение презентовать планы действий и таймлайны для двух вариантов в двухнедельный срок», – добавил он.

Господин Чидчоб отметил, что после стабилизации ситуации с коронавирусом MRTA и EXAT направят на Пхукет своих представителей для организации общественных слушаний.

«На текущем этапе муниципалитет Пхукет-Тауна уже дал MTRA одобрение на проведение работ на Thepkrasattri Rd. и Phuket Rd.», – добавил министр.