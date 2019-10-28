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Планируемый аэропорт в провинции Пханг-Нга удвоился в размерах

Планы по строительству аэропорта в провинции Пханг-Нга претерпели очередные изменения. Взлетно-посадочных полос в новом аэропорту должно быть две, а площадь выделяемого под него участка увеличилась с 4,3 тыс. Рай (0,69 тыс. га) до 7,3 тыс. рай (1,17 тыс. га).

Новости Пхукета

28 Октября 2019, 10:50 AM
Фото: Phang Nga PR Department

Фото: Phang Nga PR Department

Фото: Phang Nga PR Department

Фото: Phang Nga PR Department

Фото: Phang Nga PR Department

Фото: Phang Nga PR Department

Фото: Phang Nga PR Department

Фото: Phang Nga PR Department

Фото: Phang Nga PR Department

Фото: Phang Nga PR Department

Об изменении планов стало известно после того, как вице-премьер Джурин Лаксанависит нанес визит в провинцию Пханг-Нга и проинспектировал участок в тамбоне Кхок-Клой, на котором планируется строительство аэропорта. Затем вице-премьер собрал пресс-конференцию в международном аэропорту Пхукета.

Вместе с господином Лаксанависитом участие в инспекции и пресс-конференции приняли заместитель министра транспорта Тхаворн Сеннэм, губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана, губернатор Пханг-Нга Джамрон Типаяпонгтада, генеральный менеджер пхукетского аэропорта Тхани Чуангчу.

Выступая перед журналистами, господин Лаксанависит сообщил, что новый аэропорт должен расположиться на участке площадью 7,3 тыс. рай в тамбоне Кхок-Клой. На фотографиях с мероприятия видно, как вице-премьер указывает на местность к северу от устья клонга Най-Йонг, причем на карте видна северная оконечность Пхукета. Таким образом, если проект будет реализован, новый аэропорт расположится в непосредственной близости от острова.

По словам вице-премьера, пропускная способность нового аэропорта на начальном этапе должна составить 5,5 млн пассажиров в год. При этом данная цифра полностью совпадает с озвученным господином Лаксанависитом объемом «перегруза» пхукетского аэропорта.

«В настоящий момент проектная пропускная мощность аэропорта Пхукета составляет 12,5 млн пассажиров в год, но в реальности через него проходит 18 млн, что на 5,5 млн выше нормы. Это одна из причин, объясняющих, почему нам нужен второй аэропорт, который бы снял излишек пассажиров с пхукетского», – заявил господин Лаксанависит.

Стоит отметить, что озвученный министром объем пассажиропотока совпадает с данными управляющей аэропортом госкорпорации Airports of Thailand (AoT), но расходится со статистикой Министерства туризма. Согласно данным минтуризма, в 2018 году пхукетский аэропорт обслужил 11,2 млн пассажиров, а за январь-сентябрь этого года – 8,5 млн. Причина такого расхождения неизвестна.

Впрочем, аэропорт в провинции Пханг-Нга, как следует из заявления господина Лаксанависита, после выхода на максимум возможностей будет способен обслуживать даже больше пассажиров, чем пхукетский. Максимальная пропускная способность комплекса заявлена на уровне 25 тыс. пассажиров в год.

Согласно пресс-релизу PR-службы провинции Пханг-Нга, строительство аэропорта должно быть завершено к 2023 году. О том, когда планируется начать работы и в какую сумму они обойдутся, в тексте не говорится ничего. Также неизвестно и кто будет оператором аэропорта – госкорпорация AoT или Департамент аэропортов, входящий в структуру Минтранса.



 

 

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