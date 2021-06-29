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План по вакцинации Пхукета выполнен на 80%

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что план по вакцинации населения провинции выполнен на 80%. Количество заражений коронавирусной инфекцией не превышает трех случаев в день.

Новости Пхукета

29 Июня 2021, 01:27 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно политике Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), реализация проекта Phuket Sandbox возможна в том случае, если количество новых случаев заражения за неделю не будет превышать 90. За последние семь дней новых случаев было выявлено 14.

  • 28 июня - 3 новых случая, общее число 723

  • 27 июня - 0 новых случаев, общее число 720

  • 26 июня - 1 новый случай, общее число 720

  • 25 июня - 3 новых случая, общее число 719

  • 24 июня - 2 новых случая, общее число 716

  • 23 июня - 2 новых случая, общее число 714

  • 22 июня - 3 новых случая, общее число 712

Другими основаниями для пересмотра Phuket Sandbox или отмены проекта могут являться признаки распространения инфекции во всех трех округах провинции и не менее, чем в шести районах; появление одновременно трех очагов распространения болезни; обширная вспышка заболевания без очевидной причины; заполнение 80% коечного фонда в больницах. Данные критерии были официально утверждены приказом губернатора Наронга Вунсиеу от 25 июня.

Всего с начала третьей волны коронавируса на острове было выявлено 723 случая заболевания COVID-19. 680 пациентов к настоящему моменту выписаны из больниц, 44 продолжают получать медицинскую помощь.

Распределение выявленных случаев заражения по районам провинции следующее:

  • Вичит - 86 заражений

  • Пхукет-Таун - 80

  • Патонг - 77

  • Рассада - 65

  • Кату - 55

  • Чалонг - 46

  • Раваи - 46

  • Чернг-Талей - 45

  • Срисунтхорн - 37

  • Тхепкрасаттри - 36

  • Камала - 33

  • Ко-Кэу - 27

  • Карон - 31

  • Паклок - 10

  • Май-Кхао - 9

  • Саку - 9

Как сообщила PR-служба провинции, по состоянию на 28 июня план по вакцинации жителей Пхукета выполнен на 80%. Одну дозу вакцины получили 374,6 тыс. человек, две дозы – 298,3. тыс. человек. Всего должны быть привиты 466,6 тыс. жителей. Зарегистрировались на вакцинацию 426,9 тыс.

 

 

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