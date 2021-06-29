План по вакцинации Пхукета выполнен на 80%

Согласно политике Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), реализация проекта Phuket Sandbox возможна в том случае, если количество новых случаев заражения за неделю не будет превышать 90. За последние семь дней новых случаев было выявлено 14.
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28 июня - 3 новых случая, общее число 723
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27 июня - 0 новых случаев, общее число 720
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26 июня - 1 новый случай, общее число 720
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25 июня - 3 новых случая, общее число 719
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24 июня - 2 новых случая, общее число 716
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23 июня - 2 новых случая, общее число 714
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22 июня - 3 новых случая, общее число 712
Другими основаниями для пересмотра Phuket Sandbox или отмены проекта могут являться признаки распространения инфекции во всех трех округах провинции и не менее, чем в шести районах; появление одновременно трех очагов распространения болезни; обширная вспышка заболевания без очевидной причины; заполнение 80% коечного фонда в больницах. Данные критерии были официально утверждены приказом губернатора Наронга Вунсиеу от 25 июня.
Всего с начала третьей волны коронавируса на острове было выявлено 723 случая заболевания COVID-19. 680 пациентов к настоящему моменту выписаны из больниц, 44 продолжают получать медицинскую помощь.
Распределение выявленных случаев заражения по районам провинции следующее:
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Вичит - 86 заражений
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Пхукет-Таун - 80
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Патонг - 77
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Рассада - 65
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Кату - 55
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Чалонг - 46
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Раваи - 46
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Чернг-Талей - 45
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Срисунтхорн - 37
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Тхепкрасаттри - 36
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Камала - 33
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Ко-Кэу - 27
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Карон - 31
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Паклок - 10
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Май-Кхао - 9
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Саку - 9
Как сообщила PR-служба провинции, по состоянию на 28 июня план по вакцинации жителей Пхукета выполнен на 80%. Одну дозу вакцины получили 374,6 тыс. человек, две дозы – 298,3. тыс. человек. Всего должны быть привиты 466,6 тыс. жителей. Зарегистрировались на вакцинацию 426,9 тыс.