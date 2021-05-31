План по вакцинации Пхукета выполнен на 58%

Администрация Пхукета в лице PR-службы провинции сообщила о том, что по состоянию на 30 мая план по вакцинации жителей острова был выполнен на 58%.

Новости Пхукета

Согласно последнему уведомлению PR-службы Пхукета, как минимум одну прививку получили 272,2 тыс. человек при целевом показателе в 466,6 тыс. При этом 98,8 тыс. жителей получили уже два укола.

Администрация провинции также озвучила очередной призыв записываться на вакцинацию через портал «Пхукет должен победить» (www.ภูเก็ตต้องชนะ.com). Достижения коллективного иммунитета (70% привитого населения) является одним из ключевых требований для возобновления приема зарубежных туристов с 1 июля.

Добавим, что по состоянию на 31 мая в рамках третьей волны коронавируса на Пхукете было выявлено 662 случая заболевания COVID-19, скончался от болезни один человек (71-летний мужчина с эмфиземой легкого).

География выявленных случаев заражения выглядит следующим образом: