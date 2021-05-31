План по вакцинации Пхукета выполнен на 58%

Согласно последнему уведомлению PR-службы Пхукета, как минимум одну прививку получили 272,2 тыс. человек при целевом показателе в 466,6 тыс. При этом 98,8 тыс. жителей получили уже два укола.
Администрация провинции также озвучила очередной призыв записываться на вакцинацию через портал «Пхукет должен победить» (www.ภูเก็ตต้องชนะ.com). Достижения коллективного иммунитета (70% привитого населения) является одним из ключевых требований для возобновления приема зарубежных туристов с 1 июля.
Добавим, что по состоянию на 31 мая в рамках третьей волны коронавируса на Пхукете было выявлено 662 случая заболевания COVID-19, скончался от болезни один человек (71-летний мужчина с эмфиземой легкого).
География выявленных случаев заражения выглядит следующим образом:
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Вичит - 75 заражений
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Пхукет-Таун - 71
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Патонг - 70
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Рассада - 57
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Кату - 50
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Чернг-Талей - 45
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Чалонг - 42
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Раваи - 41
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Камала - 33
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Тхепкрасаттри - 33
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Срисунтхорн - 33
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Карон - 30
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Ко-Кэу - 24
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Паклок - 10
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Май-Кхао - 9
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Саку - 9