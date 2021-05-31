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План по вакцинации Пхукета выполнен на 58%

Администрация Пхукета в лице PR-службы провинции сообщила о том, что по состоянию на 30 мая план по вакцинации жителей острова был выполнен на 58%.

Новости Пхукета

1 Июня 2021, 10:00 AM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Согласно последнему уведомлению PR-службы Пхукета, как минимум одну прививку получили 272,2 тыс. человек при целевом показателе в 466,6 тыс. При этом 98,8 тыс. жителей получили уже два укола.

Администрация провинции также озвучила очередной призыв записываться на вакцинацию через портал «Пхукет должен победить» (www.ภูเก็ตต้องชนะ.com). Достижения коллективного иммунитета (70% привитого населения) является одним из ключевых требований для возобновления приема зарубежных туристов с 1 июля.

Добавим, что по состоянию на 31 мая в рамках третьей волны коронавируса на Пхукете было выявлено 662 случая заболевания COVID-19, скончался от болезни один человек (71-летний мужчина с эмфиземой легкого).

География выявленных случаев заражения выглядит следующим образом:

  • Вичит - 75 заражений

  • Пхукет-Таун - 71

  • Патонг - 70

  • Рассада - 57

  • Кату - 50

  • Чернг-Талей - 45 

  • Чалонг - 42

  • Раваи - 41

  • Камала - 33

  • Тхепкрасаттри - 33

  • Срисунтхорн - 33

  • Карон - 30

  • Ко-Кэу - 24

  • Паклок - 10

  • Май-Кхао - 9

  • Саку - 9

 

 

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