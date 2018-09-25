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План по подъему «Феникса» со дна решено пересмотреть

Официальные лица приняли решили подвергнуть ревизии план по подъему туристического судна «Феникс», затонувшего 5 июля и с тех пор лежащего на дне в 1,5 морских милях от Кораллового острова.

Новости Пхукета

25 Сентября 2018 09:36:03

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

О пересмотре плана по подъему «Феникса» заявил 24 сентября исполняющий обязанности директора Морского департамента Пхукета Виват Читчертвонг. Соответствующее решение было принято после обрыва одного из фалов при попытке перемещения затонувшего судна.

Господин Читчертвонг пояснил, что план заключался в том, чтобы поднять лодку со дна (но не на поверхность), после чего отбуксировать ближе к берегу под водой. В прошлую пятницу официальные лица говорили, что реализация плана вступила в финальную стадию, однако что-то пошло не так. В процессе перемещения лодки один из фалов оборвался. Судно удалось отбуксировать лишь на 400 метров от изначального места затопления. Господин Читчертвонг не уточнил, в какой из дней произошел инцидент.

«Я не буду раскрывать или объяснять других подробностей», – заявил исполняющий обязанности главы Морского департамента Пхукета, занявший пост после гибели «Феникса», когда его предшественник в этой должности был отстранен от работы.

«Сегодня я отдал распоряжение разработать новый план по подъему судна. Когда он будет готов, мы приступим к работе», – заявил господин Читчертвонг. Чиновник не уточнил, когда может быть завершен подъем лодки.

«Сегодня я просто сегодня отдал распоряжение разработать новый план. Специалисты заново изучат лодку и 25 сентября начнут процесс снова», – добавил он.

«Мы сделаем все, что возможно. Я верю, что работа пойдет хорошо, поскольку погода сейчас хорошая», – заявил господин Читчертвонг.

Ранее именно погодные условия были главным препятствием, мешавшим специалистам осуществить план по подъему «Феникса». Глава Морского департамента всего Таиланда Джирут Висанджит ранее говорил, что лодка будет поднята на поверхность не позже середины августа.

Напомним, что в результате кораблекрушения 5 июля погибли 47 человек. Полиция возбудило дело о преступной халатности в отношении капитана судна, руководившего постройкой инженера и местной предпринимательницы, которой принадлежит затонувший «Феникс». Изучение судна экспертами – один из необходимых шагов в рамках расследования уголовного дела.

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