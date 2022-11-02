Питона длиной в 4,5 метра поймали в районе Памятника Героиням

Спасатели Kusoldharm Foundation поймали ночью 2 ноября особого крупного питона. Местные жители обнаружили огромную змею у отделения Сберегательного банка Таиланда (Government Saving Bank), находящегося в двух сотнях метров от Памятника Героиням на дороге в Паклок.

Иккапоп Тхонгтуб

Спасатель Нуттапхонг Конгким, работающий в Kusoldharm Foundation, рассказал, что вызов поступил около 3:30 утра. Когда специалисты прибыли на место событий, змея пряталась под лотком для торговли курицей с рисом, а собравшиеся вокруг местные жители следили за тем, чтобы она никуда не уползла и не спряталась.

Оценив размеры пресмыкающегося, спасатели решили не спешить, поскольку 4,5 метра – как было выяснено потом – это больше привычного размера даже для питонов, которых приходится ловить местным специалистам. Впрочем, операция завершилась успешно.

Пойманного питона измерили, взвесили (в нем оказалось около 12 кг массы), а затем отвезли в джунгли, где выпустили на волю подальше от человеческого жилья. Благо, обычное место выпуска пойманных змей – это природный заказник Khao Phra Thaew, который как раз находится в указанной части острова.

Спасатель Конгким в беседе с журналистами предположил, что питона могли согнать с привычного места обитания недавние дожди, вызывавшие локальные наводнения. Именно по этой причине встречи людей и змей происходят чаще в низкий сезон.

«Местные жители опасались, что змея начнет пожирать кошек в окрестностях. В этом районе много кошек», – заявил господин Конгким.