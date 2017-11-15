Питон застрял в отверстии уличного водостока на Пхукете

Сотрудники Kusoldharm Foundation спасли трехметрового питона, который не смог протиснуться в отверстие уличного водостока и застрял в крышке коллектора.

15 Ноября 2017 10:43:38

Спасатели получили сообщение о попавшей в беду змее около 21:30 вечера 14 ноября. Прохожий позвонил в Kusoldharm Foundation из Сапан-Хина и рассказал, что змея застряла в отверстии уличного водостока неподалеку от здания радиостанции ВМФ и местного профтехучилища.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что пытавшемуся выбраться из водостока питону удалось просунуть голову и часть тела в отверстие в крышке коллектора, но затем змея застряла.

На приближение спасателей питон отреагировал возмущенных шипением, но специалистов этого не остановило. При помощи молотка и зубила спасатели разбили часть бетонной крышки коллектора, освободив цилиндрическую пластиковую вставку, в которой застряла змея. Затем пластик сняли, а самого питона отвезли в офис Kusoldharm Foundation. Затем его выпустят в джунгли подальше от человеческого жилья.

Как пояснил спасатель Пунсаб Сэ-Ынг, змея весила 10 кг, а в длину ее размеры достигали 3,5 м. Спасательная операция заняла около 20 мин.