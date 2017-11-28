Питон задушил поймавшего его мужчину в Сукхотае

Престарелая женщина из провинции Сукхотай стала свидетельницей того, как трехметровый питон задушил ее брата, которые держал змею в неволе у себя дома.

28 Ноября 2017 17:29:59

В публикации Bangkok Post отмечается, что соседям удалось поймать питона и засунуть его в мешок. Дальнейшая судьба змеи неизвестна. Фото: Phubes Faites / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, инцидент произошел в округе Конг-Крайлат провинции Сукхотай вечером 27 ноября. 63-летняя местная жительница Савэнг Тхапкхлай находилась внутри дома, когда услышал, что ее 55-летний брат Саван Тхапкхлай зовет на помощь. Брат и сестра жили в традиционном доме на сваях, и крик доносился откуда-то из-под пола, где было оборудовано кладовое помещение.

Спустившись вниз, женщина увидела, что ее брата душит трехметровый питон, которого мужчина держал в неволе. Саван Тхапкхлай из последних сил пытался справиться с обвившейся вокруг него змеей и просил дать ему нож.

Савэнг Тхапкхлай бросилась на помощь и схватила питона за хвост, пытаясь стянуть его с брата, но змея оказалась слишком сильной. Женщина позвала на помощь соседей, но когда они прибежали, Саван Тхапкхлай был уже мертв.

В публикации Bangkok Post отмечается, что соседям удалось поймать питона и засунуть его в мешок. Дальнейшая судьба змеи неизвестна.