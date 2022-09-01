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Пищевое отравление у учащихся школы Darasamuth объяснили поломкой системы очистки воды

Руководство школы Darasamuth Phuket School назвало причину массового пищевого отравления среди учащихся в середине августа. Инцидент произошел из-за поломки системы очистки воды.

Новости Пхукета

1 Сентября 2022, 01:20 PM
Фото: Phuket Info Center

Фото: Phuket Info Center

Заявление директора школы Дарарат Пенгпинит было опубликовано 31 августа, тогда как само отравление произошло 19 числа. За это время школа провела расследование и пришла к выводу, что проблема была в питьевой воде, в которой обнаружились бактерии группы кишечной палочки.

«Оборудование для дезинфекции воды при помощи ультрафиолета было неисправно, что привело к бактериальному загрязнению воды», – заявила госпожа Пенгпинит.

Директор школы принесла извинения за случившееся и заверила, что система очистки воды уже отремонтирована.

«Компания, ответственная за систему снабжения школы водой, заменила стерилизующие воду ультрафиолетовые лампы и тщательно проверила всю систему», – заявила госпожа Пенгпинит.

 

 

 

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