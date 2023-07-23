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Пирс в Чалонге вновь начал уходить под воду

В Чалонге снова начал погружаться под воду один из двух понтонов, находящихся в самом конце пирса и использующихся для швартовки судов с целью посадки и высадки пассажиров. Операторы морского туризма выражают обеспокоенность безопасностью отдыхающих, поскольку проржавевшая конструкция теряет плавучесть не впервые и может утонуть полностью.

Новости Пхукета

23 Июля 2023, 04:07 PM
Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Состояние правого понтона на пирсе в Чалонге в конце июля. Фото: Прислано в The Phuket News

Год назад ответственные за пирс ведомства установили, что понтон начал тонуть из-за банальной ржавчины. Коррозия металла привела к тому, что в корпусе конструкции начали образовались дыры, чем которые внутрь стала попадать вода.

Направленные на решение проблемы рабочие заварили прорехи, но 23 июля понтон снова начал уходить под воду. На присланных в редакцию The Phuket News фотографиях отчетливо видно, что конструкция уже имеет серьезный крен, хотя пока что держится на плаву.

«Это происходит раз за разом», – посетовал в беседе с The Phuket News один из операторов морских экскурсий.

«Это не только неприятно для туристов, садящихся на лодки, чтобы отправиться на морские экскурсии. Это еще и опасно. Ржавчина на металле – это угроза ногам, снять обувь, чтобы подняться на борт лодки босиком просто невозможно», – продолжил собеседник редакции рассказ о текущих малых проблемах. Тем временем большая проблема – это риск полного затопления понтона, если внутренние полости наберут слишком много воды.

«Как и в случае со всеми лодками со стальными корпусами в Таиланде, материалом здесь выступает дешевая сталь из Китая. Она очень быстро ржавеет. При сооружении понтона на металл наносится защитное покрытие, но через два-три года материал начинает ржаветь изнутри», – заявил оператор морских экскурсий.

«Может быть, сейчас понтон уходит под воду медленно, но никто не может обещать, что в один день он просто не сдастся и не утонет», – добавил он.

По словам собеседника редакции, без профессиональной инспекции нельзя с уверенностью сказать, насколько сильно проржавел понтон по состоянию на текущий момент. Прошлогоднее завариванием сквозных дыр в обшивке не решило основную проблему.

При этом оператор морского туризма, попросивший не называть его имени, подчеркнул, что ржавеющий металл – это проблема не одного только правого (южного) понтона, но всего пирса в Чалонге. Угрозы бы не было, если бы вместо стали использовался алюминий, который «в три-четыре раза дороже», но имеет срок службы «20-30 лет».

«Они говорят о марине, построенной по международным стандартам, но при строительстве использовалась неправильная, дешевая сталь. Может быть, все выглядит хорошо внешне, но не работает», – заявил представитель сферы морского туризма.

Впрочем, одновременно он признал, что ответственным за марину местным организациям может быть сложно заплатить требуемые «10-20 миллионов» за полноценный ремонт, поскольку бюджет должен быть одобрен Бангкоком.

 

 

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