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Пирс в Чалонге оснастят смарт-технологиями

Директор пхукетского офис Морского департамента Натчапонг Пранит анонсировал планы по модернизации пирса в Чалонге, однако речь идет не о замене проржавевших и небезопасных понтонов, а о внедрении цифровых технологий по управлению пассажиропотоком. Chalong Pier должен стать четвертым смарт-пирсом на Пхукете после Ao Por Pier, Visit Panwa Pier и Rassada Pier.

Новости Пхукета

9 Октября 2023, 02:23 PM
Пирс в Чалонге ежедневно обслуживает несколько тысяч туристов. Фото: TAC Phuket

Пирс в Чалонге ежедневно обслуживает несколько тысяч туристов. Фото: TAC Phuket

Оснащение пирса в Чалонге смарт-технологиями должно обойтись в 60 млн бат, работы курирует Морской департамент, но задействованы и другие ведомства, такие как Агентство по развитию цифровой экономики (DEPA), заявил господин Пранит в беседе с Bangkok Post.

По словам господина Пранита, применение цифровых решений должно повысить стандарты туристических услуг и безопасности, укрепив уверенность туристов в том, что на морских экскурсиях с ними ничего не случится.

После окончания проекта Chalong Pier станет четвертым смарт-пирсом на Пхукете. Всего же в провинции работают 18 пирсов и пять марин, обслуживающие в низкий сезон порядка 20 тыс. пассажиров в день, а в высокий – около 40 тыс.

Господин Пранит добавил, что местный бизнес озвучил интерес к строительству нескольких новых марин, а также терминала для приема круизных лайнеров. Впрочем, никаких подробностей глава Морского департамента на Пхукете не озвучил.

 

 

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