Пирс в Чалонге оснастят смарт-технологиями

Оснащение пирса в Чалонге смарт-технологиями должно обойтись в 60 млн бат, работы курирует Морской департамент, но задействованы и другие ведомства, такие как Агентство по развитию цифровой экономики (DEPA), заявил господин Пранит в беседе с Bangkok Post.
По словам господина Пранита, применение цифровых решений должно повысить стандарты туристических услуг и безопасности, укрепив уверенность туристов в том, что на морских экскурсиях с ними ничего не случится.
После окончания проекта Chalong Pier станет четвертым смарт-пирсом на Пхукете. Всего же в провинции работают 18 пирсов и пять марин, обслуживающие в низкий сезон порядка 20 тыс. пассажиров в день, а в высокий – около 40 тыс.
Господин Пранит добавил, что местный бизнес озвучил интерес к строительству нескольких новых марин, а также терминала для приема круизных лайнеров. Впрочем, никаких подробностей глава Морского департамента на Пхукете не озвучил.