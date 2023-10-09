Пирс в Чалонге оснастят смарт-технологиями

Директор пхукетского офис Морского департамента Натчапонг Пранит анонсировал планы по модернизации пирса в Чалонге, однако речь идет не о замене проржавевших и небезопасных понтонов, а о внедрении цифровых технологий по управлению пассажиропотоком. Chalong Pier должен стать четвертым смарт-пирсом на Пхукете после Ao Por Pier, Visit Panwa Pier и Rassada Pier.

Новости Пхукета

9 Октября 2023, 02:23 PM

Пирс в Чалонге ежедневно обслуживает несколько тысяч туристов. Фото: TAC Phuket