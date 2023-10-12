Пиротехнику на Вегетарианском фестивале ограничили простыми петардами

Губернатор Сопхон Суваннарат подписал приказ, регламентирующий использование пиротехнических изделий на Вегетарианском фестивале, который будет проходить в этом году 15-23 октября. Распоряжение сводится к тому, что использовать можно только традиционные петарды, продающиеся в магазинах среди товаров ритуального назначения. Всевозможные салюты, фейерверки, римские свечи и прочие стреляющие и летающие пиротехнические изделия запрещены. Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы и/или до 50 тыс. бат штрафа. Также караться будет и опасное для других людей применение пиротехники, хотя приказ и не поясняет, что где именно проходит грань допустимого. В частности, бросать петарды под ноги участникам шествий – часть традиции Вегетарианского фестиваля.

Новости Пхукета

Уличные шествия на Вегетарианском фестивале предполагают активное использование пиротехники, но виде обычных петард, а не чего-то стреляющего или взлетающего в небо. Фото: Kathu Shrine

Уличные шествия на Вегетарианском фестивале предполагают активное использование пиротехники, но виде обычных петард, а не чего-то стреляющего или взлетающего в небо. Фото: Kathu Shrine

Уличные шествия на Вегетарианском фестивале предполагают активное использование пиротехники, но виде обычных петард, а не чего-то стреляющего или взлетающего в небо. Фото: Kathu Shrine

Приказ, как и предыдущие подобные документы, ссылается на два документа семилетней давности: общенациональное распоряжение военного руководства страны в лице NCPO от 10 июня 2016 года и изданный на его основе локальный приказ по провинции Пхукет от 14 сентября 2016 года.

Соответствующие документы фактически запрещают использование любой пиротехники без разрешения местных властей, сводя регулирование этой сферы к принципу «запрещается все, если не сказано обратного». В последний раз офис губернатора вспоминал об этих приказах перед Новым годом, хотя в саму ночь с 31 декабря на 1 января продажа и использование салютов были негласно разрешены, о чем свидетельствуют фото PR Phuket и других официальных источников.

В распоряжении губернатор Суваннарата о Вегетарианском фестивале отдельно упоминается применение пиротехнических изделий опасных способом. Власти отмечают, что это – как и нетрадиционная пиротехника – не только является нарушением закона, но и противоречит духу фестиваля.

Приказ предписывает местным властям и профильным ведомствам провести инспекции в магазинах, торгующих пиротехникой (они должны быть проверены на наличии лицензий и отсутствие запрещенной продукции), а также донести правила использования петард до жителей (они должны использовать только разрешенные петарды и делать это безопасно).

Нарушители из числа продавцов будут привлекаться к ответственности по Закону об огнестрельном оружии, боеприпасах, взрывчатке и пиротехнике. Нарушителям из числа «пользователей» грозит наказание в соответствии с упомянутыми выше приказом NCPO и приказом по провинции.

В этом году пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ Phuket) уделил много внимания рекламе Вегетарианского фестиваля. Маркетинговая кампания была нацелена, прежде всего, на тайских туристов, хотя материалы на английском языке тоже выпускались в ограниченном объеме. К примеру, на английский была переведена брошюра о девяти храмах для молитвы, а также расписание основных событий фестиваля и подписи на картах с указанием мест нахождения храмов и маршрутами главных шествий.

Впрочем, заявления официальных лиц не позволяют сказать, насколько провинция рассчитывает на иностранных туристов на Вегетарианском фестивале. Говоря об ожидаемом экомическом эффекте мероприятия, глава ТАТ на Пхукете Лертчай Вангтракунди назвал только абстрактные общие цифры, включающие всех возможных «туристов».

«На основании предварительных оценок мы ожидаем количества туристов свыше 600 тыс., и более 9 млрд бат сгенерированного дохода», – заявил он, не пояснив, кто именно входит в эти 600 тыс.

Впрочем, на Пхукет явно собираются туристы, которым интересен именно фестиваль. Это подтверждают слова господина Вангтракунди о 80-90% заполняемости номеров «отелях рядом с кольцом с часовой башней», несмотря на поднятые владельцами расценки.

«Это один из моментов, служащих указанием, что Вегетарианский фестиваль может создавать доход для жителей Пхукета», – заявил глава местного офиса ТАТ.

Господин Вангтракунди упомянул подготовленные его офисом информационные материалы на английском языке, хотя и умолчал о том, что объем переведенной информации непосредственно в брошюрах ТАТ минимален, да и на странице TAT Phuket в Facebook все тексты – на тайском языке.

При этом господин Вангтракунди упомянул посвященную Вегетарианскому фестивалю выставку в Limelight Avenue, про которую до его заявления вообще не сообщалось даже на тайском языке.

Из уже известного глава ТАТ на Пхукете вспомнил подарочные ланчбоксы, которые его офис будет раздавать с 15 числа всем, кто зайдет в офис ведомства у статуи золотого дракона на Thalang Rd. (их, правда, будет всего несколько сотен). Также в офисе ТАТ можно получить брошюры, если они еще остались.