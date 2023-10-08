Пикник от шефа. Ресторан Open Kitchen в пхукетской Лагуне

Ресторан Open Kitchen на территории пхукетской Лагуны исповедует концепции «фермерской кухни» и «осознанного питания», при этом статус комплекса Laguna Phuket обязывает к высокому уровню кулинарии, а расположение дает уникальную возможность подавать еду на природе. Всем этим Open Kitchen с удовольствием пользуется, привлекая гостей блюдами из свежих локальных продуктов и превращая каждый ланч в полезное и приятное гастрономическое приключение.

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В дождь гостей Open Kitchen ждут столики в кондиционированном зале, в хорошую погоду – места под открытым небом на площадке перед основным помещением, плюс есть еще и уникальная возможность организовать настоящий пикник на ухоженных лужайках Лагуны, причем не с сендвичами, а с изысканными блюдами от шефа. Свежий бриз с моря, виды на водную гладь, питательная, вкусная и полезная еда – звучит как квинтэссенция расслабленного выходного, так что мы решили проверить.

В день визита в Open Kitchen погода выдалась солнечная, так что мы расположились на воздухе, хотя все же предпочли комфортные столики, а не пикник на траве. Мы приехали после полудня, солнце ярко светило в небе, поэтому параллельно с изучением меню мы сразу продегустировали одно из концептуально предложений ресторана – соки холодного отжима Saatu, которые делают на небольшом локальном производстве в Раваи. Мы взяли на пробу две бутылочки: Saatu Wheatgrass Shot из побегов пшеницы и яблочный Saatu Apple Cider Vinegar Shot.

Соки и свежий воздух подогрели аппетит, поэтому мы незаметно для себя заказали, наверное, даже слишком много еды, но все же еды здоровой, полезной и легкой.

В качестве первой закуски выступила фокачча из собственной пекарни Open Kitchen с хумусом и другими топингами, для обмакивания и намазывания. Для текстуры блюдо дополняли сушеные ломтики бананов.

За хлебом с мезе последовал еще один средиземноморский стартер для аппетита – превосходный капрезе, причем не из обычных томатов, а из вяленых – с листьями салата рокет, песто и бальзамическим уксусом. Очень легкое и освежающее блюдо для начала трапезы, которое органично предварило террин из свинины с пикалилли, как здесь именуют ассорти маринованных овощей. Сверху паштет украшало яйцо пашот, а для красок повар добавил листья рокета. В итоге получился прекрасный баланс кремового яичного желтка, нежного паштета и освежающих овощей.

В качестве кульминации обильного, но все же легкого ланча, мы попробовали тост с вяленным со свеклой лососем (также с песто и рокетом) и запеченную с хариссой цветную капусту. Ближневосточная приправа была умеренной по остроте, но пряной и загадочной. Композицию вкусов дополняли нежный хумус, ароматный запеченный чеснок и семечки подсолнечника.

Десерты в Open Kitchen тоже достойны внимания – они одновременно радуют все органы чувств, а заодно и полезны. Наш выбор пал на две позиции, первая из которых позиционируется шефом как фирменная. Это Open Kitchen Super Bowl – мюсли из ассорти тропических фруктов и полезных для здоровья зерновых в идеальной пропорции. Любители сладкого могут по собственному вкусу добавить органического меда, который хранит в себе всю силу диких цветов, на которых пчелы собирали для него нектар.

Также мы не могли проигнорировать гречневые оладьи с кокосом. Они оказались необычайно пышными и впитывали ароматный мед, словно губка. Наслаждаться оладьями шеф предложил со свежими фруктами и взбитыми сливками. Идеальное и беспроигрышное сочетание!

При Open Kitchen работает магазин крафтовых продуктов от локальных производителей, так что после ланча можно взять что-нибудь домой или купить друзьям в качестве сувенира. Сам ресторан располагается непосредственно в Laguna Phuket, через дорогу от кондоминиума Cassia, поэтому с парковкой проблем нет. Кроме того, заведение радо гостям с кошками, собаками и прочими четвероногими спутниками. Последнее вдвойне актуально, если вы планируете воспользоваться предложение пикника на природе с блюдами от шефа Open Kitchen.

Ресторан Open Kitchen работает с 7:00 утра до позднего вечера. По субботам в заведении проходят вечера живой музыки Twilight Tunes, начало в 18:00. Забронировать столик или место для пикника можно по телефону 076-530686. Сайт: www.openkitchen-phuket.com. Страница в Facebook: OpenKitchenThailand.