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Пиклбол пришел на Пхукет

На Пхукете начали играть в пиклбол – новый вид спорта, являющийся сочетанием классического тенниса, настольного тенниса и бадминтона.

Новости Пхукета

17 Февраля 2018 08:59:33

Пиклбол – новый вид спорта, являющийся сочетанием классического тенниса, настольного тенниса и бадминтона.
Пиклбол – новый вид спорта, являющийся сочетанием классического тенниса, настольного тенниса и бадминтона.

Популяризацией пиклбола на Пхукете занимается Пхукетская ассоциация пиклобола (Phuket Pickleball Association, РРА), зарегистрированная в статусе некоммерческой организации. Сейчас ядро энтузиастов насчитывает около дюжины человек, которые играют по вторникам, четвергам и воскресеньям на кортах Phuket Sports and Tennis Club в Раваи. По будням игры проходят с 16:00 до 18:00, по воскресеньям – с 9:00 до 11:00 утра.

В пиклбол играют ракетками, похожими на те, что используются в настольном теннисе (правда, чуть большего размера). Ими игроки отбивают специальный мяч, схожий по размеру с мячом для бейсбола. Разметка корта напоминает бадминтонную, а сетка – не теннисную.

В настоящий момент организаторы игр предоставляют новичкам ракетки, но ожидают, что втянувшиеся в игру люди со временем обзаведутся собственным инвентарем. Обучение правилам игры проходит в указанные выше игровые часы, хотя если вы знакомы с теннисом и бадминтоном, то считайте, что основу правил вы уже знаете (посмотрите видео здесь).

Получить дополнительную информацию и записаться на знакомство с игрой можно по электронной почте pickleballgene@yahoo.com и singaporegene@yahoo.com или по телефону 065-8098565. Также можно заглянуть в Phuket Sports and Tennis Club в Раваи в указанные выше дни и часы.

 

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