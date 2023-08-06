Пикап вылетел с шоссе у моста, ведущего на Пхукет с материка

Житель Чалонга был госпитализирован после того, как его пикап потерял управление на шоссе в Май-Кхао и вылетел с проезжей части в 600 м от КПП Тха-Чат-Чай. Водитель оказался заблокирован в кабине, но к прибытию помощи был в сознании.

Иккапоп Тхонгтуб

Полицейский участок района Тха-Чат-Чай, находящийся рядом с одноименным КПП на въезде на Пхукет, получил сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. около 16:55 воскресенья, 6 августа. Согласно поступившей информации, пикап вылетел с дороги у мечети Al Hidaya Mosque, то есть буквально в паре сотен метров от участка полиции.

Полицейские и спасатели поспешили на место событий, где обнаружили поврежденный пикап Isuzu с двойной кабиной. Внутри находился 44-летний водитель Пийя Чаннаронг. Мужчина был в сознании, но его ноги оказались заблокированы. В итоге спасателям пришлось вызвать коллег со специальным инструментом, чтобы извлечь господина Чаннаронга из кабины. Затем мужчину отвезли в больницу Thalang Hospital.

Полиция пока ничего не сказала о том, что могло стать причиной аварии. Приведенные полицейскими показания господина Чаннаронга также не отвечают на вопрос, почему он потерял управление. Заголовки тайских новостей намекают на то, что машина вдруг перестала слушаться руля, но никаких объяснений в статьях не дается.