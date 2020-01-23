Пикап выкатился с парома и утонул в море по пути с острова Яо на Пхукет

Владелец парома согласился выплатить финансовую компенсацию за инцидент, произошедший в ходе доставки пикапа с острова Яо-Яй на Пхукет.

Новости Пхукета

23 Января 2020, 04:58 PM

Пикак выкатился с парома и утонул в море по пути с острова Яо на Пхукет. Фото: Achadtaya Chuenniran

Пикап выкатился за борт парома и утонул в заливе Пханг-Нга во время транспортировки с острова Яо-Яй на Пхукет в среду, 22 января. Инцидент произошел на судне Koh Yao Centre, пишет Bangkok Post.

Как пояснил газете глава пхукетского офиса Морского департамента Виват Чидчертвонг, после погрузки машины на судно владелец не поставил ее на ручник, а экипаж парома не потрудился привязать автомобиль.

Господин Чидчертвонг не назвал имен владельца парома и хозяина автомобиля, но заявил, что они уже достигли соглашения. Отвественное за доставку лицо заплатит компенсацию за утерю груза.

Затонувший автомобиль пока что находится на дне залива Пханг-Нга. Соответствующее место помечено буем для безопасности судов.