Пикап врезался в столб на главной дороге через Кату

Водитель пикапа Isuzu был госпитализирован с травмами после ночной аварии в Кату. Машина потеряла управление на мокрой дороге и врезалась в столб.

Иккапоп Тхонгтуб

Пикап врезался в мачту электропередач на главной дороге в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Кату получила сообщение о ДТП на шоссе Phra Phuket Kaew Rd. около 1:30 ночи субботы, 5 ноября. Согласно поступившей в участок информации, пикап Isuzu врезался в мачту электропередач и перегородил несколько полос для движения, встав поперек дороги недалеко от АЗС Bangchak.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный пикап, из которого уже натекла лужа масла, и пострадавшего водителя, 24-летнего Тирасака Чаронсри.

Парамедики оказали мужчине первую помощь, после чего доставили в больницу Vachira Phuket Hospital. Информация о тяжести полученных им травм отсутствует, хотя пикап получил серьезные повреждения.

Полиция установила, что господин Чаронсри ехал из аэропорта и по некой причине потерял контроль над автомобилем на мокрой дороге. Пикап зацепил разделительную линию, а потом врезался в столб на обочине.

Полиция не уточнила, был ли водитель проверен на наличие следов алкоголя и наркотиков в организме. Также не указывается, с какой скоростью двигался пикап по пустой, но мокрой из-за дождя ночной дороге.