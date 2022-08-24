Пикап врезался в школьный автобус в Пхитсанулоке, пострадали четыре ребенка

Авария произошла утром 24 августа в тамбоне Тхап-Яйчианг, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.
По предварительным данным, у перевозившего фрукты пикапы лопнуло колесо, в результате чего он потерял управление и врезался в микроавтобус со школьниками, а затем рухнул на бок.
В момент аварии в минивэне находились 20 учащихся школы Yannares School. Четыре ребенка были доставлены в больницу Wat Bot Hospital. Остальных, которым повезло избежать серьезных травм, забрали домой родители.