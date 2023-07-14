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Пикап врезался в ограду Памятника Героиням на Пхукет

Пикап-рефрижератор врезался в ограждение Памятника Героиням ночью 14 июля. Полиция предполагает, что 21-летний водитель мог уснуть за рулем во время рейса. Монумент не пострадал, но шоферу уже предъявили обвинения в причинении ущерба государственной собственности.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Июля 2023, 09:56 AM
Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Очередной водитель не смог объехать Памятник Героиням ночью 14 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Ноппадон Тонмани из полиции Таланга получил сообщение о ДТП у Памятника Героиням в Тха-Рыа около 3:30 ночи 14 июля. Одновременно с полицейскими на место аварии были вызваны спасатели Kusoldharm Foundation.

В результате столкновения пикап Toyota Hilux с кузовом-холодильником получил серьезные повреждения, однако управлявший им молодой водитель Санпет Робкоб не пострадал. Если мужчине и потребовалась медицинская помощь, то миниальная. 

Полиция полагает, что молодой человек, которому на прошлой неделе исполнился 21 год, просто уснул за рулем. Против шофера возбуждено дело об опасном вождении, повлекшем причинение ущерба государственной собственности.

 

 

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